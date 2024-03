Une seule pénalité inscrite et trois essais encaissés. Leader et meilleure défense du championnet avant de se rendre à La Rochelle en ouverture de la 18e journée du Top 14, le Stade français regrettait entre autres son manque de réussite après sa défaite 23-3. Les réactions d’après-match.

Clément Castets (pilier gauche) : "Le match aurait pu durer encore 120 minutes, on ne serait pas passés devant"

"On aurait pu améliorer plein de trucs, la conquête en fait partie. On jouait une grosse équipe avec un très gros pack, ce sont les champions d’Europe, il faut le garder en tête. Si on veut finir mieux que ça la saison, il va falloir trouver ce qui n’a pas été et le corriger. Pour basculer devant en première période ? Il nous a manqué un peu de réussite. Il y a des matchs comme ça où tu as l’impression que ça ne passe pas. Sur le terrain, j’ai un sentiment de « pas de chatte », des fois. Le match aurait pu durer encore 120 minutes, on ne serait pas passés devant. Attention, on jouait une très grosse équipe, capable de mettre de supers séquences. Il faut chercher un peu de positif aussi car on a tenu des longues séquences à 5m de notre en-but, sans prendre de points. Il faut le garder. Après, il va falloir grandir pour la fin de saison."

La Rochelle enchaîne sans trembler face au Stade français !



Le film du match > https://t.co/efHsjQ0pMY#SRSFP pic.twitter.com/k37v7chtLb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024

Karim Ghezal (entraîneur en chef) : "Les Rochelais avaient un peu plus faims que nous, tout simplement"

"On est déçus car on était venus faire un gros match, dans la continuité de ce qu’on faisait depuis quelques matchs mais on est passés un peu à côté de notre première mi-temps. En deuxième, on a passé quasiment 36 minutes dans notre camp à défendre, à avoir peu de ballons chez eux à part le dernier qui nous a coûté un essai de 80 mètres. On a parlé d’humilité avant le match. Quand on gagnait, on n’était pas non plus en train de dire qu’on était les meilleurs même si on était premiers du championnat. Aujourd’hui, on perd un match, on est très déçus mais il faut arriver à rester mesurés. On peut dire que les Rochelais avaient un peu plus faims que nous, tout simplement. Ça arrive. On ne va pas non plus s’enterrer. On va repartir au boulot avec la même énergie et la même envie."

Jules Gimbert (demi-de-mêlée) : "On prend une claque mais ce n’est pas fini"

"On a préparé le match sérieusement toute la semaine mais ça n’a pas fonctionné. En première mi-temps, on a eu quelques occasions en zones de marque mais on ne les met pas au fond. Donc on les laisse loin devant nous, c’est dommage. On reste sur le haut du classement mais il ne faut pas s’en contenter. Prendre 23 points ? C’est sûr que quand on est la première défense du championnat, on prend une claque mais ce n’est pas fini. On va relever la tête, on va travailler."