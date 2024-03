Match nul entre Clermont et Oyonnax sous la pluie du Michelin. Les Jaunards pensaient avoir fait le plus dur grâce à une pénalité de Jules Plisson, mais Oyonnax a décroché le match nul à la sirène. Nouvelle contre-performance pour les hommes de Christophe Urios, qui voulaient se rattraper après trois défaites consécutives.

À quelques secondes près, Clermont aurait pu réaliser, non pas le gros coup de cette 18e journée, mais au moins le boulot. Sans cette pénalité de Domingo Miotti sur la sirène, l’ASM aurait pris quatre points face à Oyonnax : le minimum syndical pour encore croire aux phases. À la place, les Auvergnats n’en prennent finalement que deux et devront désormais davantage regarder dans leur rétroviseur que droit devant.

Au bout d'un match joué avec une météo peu clémente, Clermont et Oyonnax se quittent ex-aequo. #ASMOYO



Le film du match > https://t.co/RxbvIGRRtp pic.twitter.com/NYGSJ4Cv3R — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024

Une pluie d’imprécisions

Plutôt que de tenter de grandes envolées sur les extérieurs, les deux équipes réduisent rapidement la voilure et adoptent, plus ou moins, la même stratégie : multiplier les jeux au pied et espérer que l’adversaire commettra une faute de main à la retombée. Une tactique payante pour Oyo qui récupère, par deux fois la possession, à l’entrée des 22 mètres auvergnats suite à deux en-avants de Jules Plisson, titulaire de dernière minute à la place de Benjamin Urdapilleta, malade. Ainsi, les mêlées se succèdent dans ce premier acte. Un exercice dans lequel l’ASM se montre plutôt dominateur avant que Rabah Slimani ne se mette à la faute sur la sirène. Une aubaine dont profite parfaitement Domingo Miotti pour permettre à son équipe de mener à la pause : 6-3.

Averse de pénalités

La pluie ne s’étant pas stoppée, les deux équipes reviennent des vestiaires avec les mêmes intentions. Pourtant disciplinés lors du premier acte, les Oyomen commencent tout de même à se montrer plus fébriles et à subir les offensives clermontoises. Plisson profite de cette indiscipline pour permettre aux siens de passer devant pour la première fois de l’après-midi (12-9, 60e). Mais, à l’image de leur prestation compliquée du jour, les Auvergnats offrent, dans la foulée, l’occasion d’égaliser à Miotti qui ne tremble pas (12-12, 62e). Après dix bonnes minutes passées à batailler dans les rucks et dans les airs, les hommes de Christophe Urios repassent à nouveau devant grâce à la cinquième pénalité de leur ouvreur (15-12, 76e). Propulsé sur le pré plutôt que sur le banc, où il était initialement prévu, Plisson, auteur d’un honorable 5 sur 6, commet pourtant une faute de goût dans les ultimes secondes : un jeu au pied trop long depuis ses propres 22 mètres. Une erreur pourtant anodine qui permet à Oyonnax de récupérer, sur la mêlée qui suit, la fameuse pénalité convertie par Miotti. Résultat, Clermont laisse filer quatre nouveaux points.

Neuvième après cette rencontre, l’ASM dit sans doute adieu aux phases finales avec ce quatrième match consécutif sans victoire. De leur côté, les Oyomen, toujours derniers, pourront nourrir quelques regrets malgré ce nul gratté sur la dernière action. D’autant plus qu’en cas de succès de Perpignan ce samedi soir, les joueurs de Joe El Abd auraient, au minimum, dix points de retard sur le treizième. Après une pause d’une semaine, Oyo accueillera d’ailleurs les Catalans dans une rencontre décisive pour le maintien, pendant que Clermont recevra Pau.