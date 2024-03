Après le match nul entre Clermont et Oyonnax, Loïc Godener est notamment revenu sur l'état d'esprit des Aindinois avant de donner une pique à son ancien club. De son côté, Christophe Urios affirme que la coupure du championnat fera du bien aux têtes clermontoises.

Sébastien Bézy : "Est-ce l'équivalent d'une défaite ? Un peu oui"

"Il n’y a pas que les conditions qui ont fait que nous n'avons pas gagné. On n’a pas réussi à marquer sur nos temps forts. Les Oyonnaxiens ont toujours été dans le match et ils ont pris confiance. C’est un match nul qui équivaut un peu à une défaite. On prend du retard sur la qualification mais on y croit encore et on y croira jusqu’au bout. On a été fébrile en première mi-temps en faisant tomber beaucoup de ballons, Oyonnax a tenu le match en occupant bien. Si on marque d’entrée je pense que c’est plus facile derrière avec le vent en plus. Dans les vestiaires on était déçu mais il ne faut pas lâcher il y a encore l’espoir d'aller chercher les barrages. On doit se servir de cette semaine de pause pour être plus précis sur tout et bien préparer le match de Pau".

Christophe Urios : "J'aurai besoin d'avoir des discussions avec certains, ce sera bien"

"Je n’avais pas beaucoup de choses à dire à mes joueurs. J’avais besoin de récupérer de cette défaite avant de me présenter à la presse. Les trois ballons perdus en zone de marque nous ont posé problème. On est allé trois fois dans l'en-but sans marquer. C’est peut-être un problème de confiance, on a perdu le fil de notre mentalité. Le premier lancement de jeu, je ne le comprends pas par exemple. On envoie au large alors qu'on aurait pu tenter un maul. On n’a pas su jouer simplement... On a des centres très forts avec George Moala et Léon Darricarrère et on aurait pu les utiliser davantage. On se trompait en écartant quand il aurait fallu être pragmatique.

Au bout d'un match joué avec une météo peu clémente, Clermont et Oyonnax se quittent ex-aequo. #ASMOYO



Le film du match > https://t.co/RxbvIGRRtp pic.twitter.com/NYGSJ4Cv3R — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024





On n’est pas en confiance c’est certain. Après le match de Lyon il y avait une bonne dynamique. Mais ce match de Toulouse nous a fait du mal. On a une pause avant le match de Pau, on fera des choses différemment. Je pense que mon message passe toujours ! Si au bout de six mois il ne passe plus… Ce sera dur jusqu’au bout mais il faut faire bloc et on ne le fait pas assez. On va essayer de retrouver du fil dans notre jeu. On ne se pose pas la question de la sixième place. C’est dangereux d’y penser et de ne pas regarder derrière.



Depuis quelque temps beaucoup de choses nous tombent dessus. Le coup de pied en ballon mort de Jules Plisson se joue à un mètre. On est très dominateurs en mêlée et on se fait pénaliser c’est dur pour Rabah Slimani franchement. On part à Montluçon faire une journée jaunarde j’aurais besoin d’avoir des bonnes discussions avec certains ça va être bien. Nos meilleurs joueurs ne jouent pas à leur meilleur niveau. J'ai compris les sifflets du public et j’espérais qu’on prenne une bronca au début de la seconde période. On déconne depuis plusieurs semaines ! Enfin, j'ai lu dans la presse qu'il ne fallait pas crier avec la jeune génération (il s'arrête). Je ne partage pas cela".

Tout le monde dit que c’est fini pour Oyonnax mais on veut montrer qu’on luttera jusqu’au bout

Loïc Godener : "Il y a toujours des regrets lors d'un match nul mais on va se contenter des deux points et on ne va pas pleurer ! C’était un match à l’extérieur on aurait pu le perdre. On n’a jamais lâché cela fait trois matchs où on prend beaucoup d’essais donc on avait à cœur de réaliser une belle prestation en défense. Si on commence à faire les comptes des points qu’on a perdus bêtement on ne s’en sortirait pas. L'année dernière Clermont a enlevé sept joueurs en expliquant que cela irait mieux. Mais l'ASM est au même endroit que la saison dernière malgré les départs des sept joueurs. Aujourd’hui je remercie le club d'Oyonnax".

Dans des conditions extrêmes, marquées par un vent puissant et une pluie incessante, ni Clermont ou Oyonnax n'ont su, ou pu, maîtriser les éléments pour proposer un beau spectacle au public du Michelin...https://t.co/TOoKkbeL4J — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024



Joe El Abd : "Je ne sais pas si on a trouvé une recette miracle contre Clermont (NDLR : Oyonnax avait battu l'ASM 36-17 lors de la première journée) mais on a eu un état d’esprit incroyable pour lutter contre ce genre d’équipe. Tout le monde dit que c’est fini pour Oyonnax mais on veut montrer qu’on luttera jusqu’au bout. Clermont a une période un peu difficile mais ils ont une très bonne équipe avec un entraîneur qui sait gérer ce genre de collectif. Il saura trouver les mots.



À la fin du match on hésite mais les conditions étaient telles qu’on a voulu taper plutôt que d’aller en touche où on avait manqué notre dernier lancer. On savait que Clermont allait sortir des vestiaires très vite très fort donc on a mis les gilets pare-balles ! On n’a pas fait un match parfait parce qu’on a donné des pénalités à Clermont qui ont laissé Clermont dans le match. On a perdu plein de matchs de peu mais on ne peut pas se contenter de ça. On n’est pas mort, il reste huit matchs et on va tout faire pour se maintenir".