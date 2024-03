La victoire des Bordelais sur le Racing a été marquée par deux essais magnifiques, mais très différents. Le premier hypercollectif, le second très personnel. Ils ont été conclus par le même homme.

Ce match entre Bordeaux-Bègles et le Racing ne restera sans doute pas dans les annales. Ce n’était qu’un rendez-vous de saison régulière avec un enjeu assez important, mais pas capital non plus, le maintien dans le Top 6 à neuf journées de la fin. Mais cette partie nous aura offert deux essais assez extraordinaires, tous deux signés par Nicolas Depoortère.

Le second fut le plus spectaculaire, une course solitaire de 91 mètres (distance calculée par nos confrères de Canal +) avec double accélération, une prouesse à la Denis Charvet lors de la finale 89. Le centre bordelais a démontré qu’il se rapprochait chaque jour un peu plus de sa première sélection avec le XV de France. Il a échappé à quatre défenseurs dont Siya Kolisi, le capitaine des champions du monde. Mais on n’oublie pas qu’il fut servi par le numéro 8 Tevita Tatafu qui s’échappa derrière une mêlée des Bordelais sur leurs propres cinq mètres. Malgré une reculade du pack girondin, le Japonais s’est offert une charge au milieu de quatre Racingmen dépassés pour mettre sur orbite son jeune trois quarts centre d’une passe en tombant, sans que ses bras soient gênés.

Merci Taufa, talent méconnu

Évidemment, cet essai avait tout pour tourner en boucle et pour rester dans les mémoires. Mais le premier essai de Nicolas Depoortère fut également remarquable. Yannick Bru a tenu à le souligner après la rencontre. Il a évoqué une "action collective magnifique avec un ballon humide et des conditions pas simples" sur un ton insistant.

Et c’est vrai, revoir cette attaque à six temps de jeu est un régal. Elle est partie d’un double plaquage offensif sur Tristan Tedder effectué par Marko Gazzotti et Tomaakino Taufa, deux remplaçants. On vit le Racingman reculer clairement en lâchant le ballon ce qui permit à Taufa de le récupérer impeccablement, il fut relayé par Ugo Boniface, auteur d’un pick and go court mais dynamique. Yann Lesgourgues ramasse le ballon se tourne vers le fermé mais plaqué aux chevilles se retourne vers le grand large et fait une passe "main-main" à Taufa, encore lui, qui sert Nans Ducuing qui déclenche l’offensive vers la gauche pour Mattéo Garcia qui fait une passe sautée pour Pablo Uberti (Tatafu lobé) qui a de l’espace devant lui.

La dynamique était lancée. Uberti prolonge pour Mael Moustin qui bonifie encore l’action avec un raffut sur Arundell, puis il met Tedder sur les fesses. L’offensive tourne à plein régime, seule une bourde pouvait empêcher l’action d’aller au bout. Point de fixation. À 8 mètres de la ligne Lesgourgues sert Cazeaux qui va au sol, re-Lesgourgues pour Miquel plein d’énergie qui percute. Re-re-Lesgourgues qui trouve Taufa qui progresse sensiblement, le demi de mêlée peut alerte Depoortère venu de loin et lancé à pleine vitesse pour plonger dans l’en-but. Nous avons compté onze passes et six libérations portées par les cris de joie des 24 000 spectateurs de Chaban-Delmas.

On remarque que Tomaakino Taufa, pilier arrivé de Tarbes (Nationale) comme joker encours de saison a été concerné à quatre reprises. Il méritait une citation appuyée comme Depoortere évidemment, flèche brune qui a touché le grand public au cœur.