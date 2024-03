L'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée ce samedi soir sur sa pelouse face au Racing 92 sur le score de 21-5, notamment grâce à un doublé de Nicolas Depoortere en deuxième période. Avec ce succès, l'UBB se fait une place sur le podium. Vaincu et dans une très mauvaise passe, le Racing 92, lui, sort du top 6 pour la première fois de la saison.

‌L’absence de joueurs, le manque de confiance, la mauvaise forme, tout cela s’est ressenti dans un duel cadenassé entre l’UBB et le Racing 92, ce soir à Chaban-Delmas. Moins maladroits et sauvés par deux essais de Nicolas Depoortere, les Bordelais s’imposent (21-5) et confortent leur place dans le top 6. Le Racing s’enfonce dans la crise, mais n’est pas encore largué au classement.

Une rencontre fermée, un exploit annulé

Sur les cinq dernières journées, seul Oyonnax avait récolté moins de points que les deux équipes du soir. L’UBB restait sur deux défaites à domicile, et les Franciliens sur un derby perdu à la maison. Autant dire que les acteurs ont avant tout cherché à stopper l’hémorragie. Et ce, malgré une ouverture du score tôt dans la partie de Garcia, sur une pénalité récupérée par sa mêlée (3-0, 4ème). Les Ciel et Blanc mettaient la main sur le ballon, mais connaissaient des manques en conquête pour conclure (7 touches perdues sur l’ensemble du match). Les rares rentrées dans les 22m ne donnaient rien. Il fallait s’appuyer sur le pied à longue distance pour marquer, mais Tedder manquait le coche (10ème, 49ème).

Côté bordelais, on s’avançait plus près des perches, et Garcia pouvait donc doubler la mise (6-0, 32ème). Pas de quoi sauter au plafond cependant. Mais le match s’est réveillé juste avant la pause. Gibert, en difficulté ce soir, était contré dans son dégagement par Adam Coleman. Le deuxième ligne partait dans une course de 40 mètres pour terminer dans l’en-but. Mais après l’appel à la vidéo, il s’avérait qu’il avait aplati avant la ligne. Un coup de froid sur la rencontre mais qui avait le mérite de réveiller les joueurs.

Nicolas Depoortere vainqueur du Racing

Surtout les visiteurs, rentrés au vestiaire fanny. Ils allaient de l’avant, campant dans les 22 adverses. Mais il y avait toujours une touche manquée, un en-avant ou un grattage bordelais pour mettre fin à l’attaque. L’UBB était très solide en défense et procédait en contre. Garcia manquait une tentative lointaine (59ème). Lesgourgues mettait le feu à la défense (60ème). Et sur l’action suivante, les Girondins récupéraient un turnover. Moustin faisait l’extérieur et éteignait Tedder, pour arriver à dix mètres de la ligne. Dans l’axe, Depoortere arrivait à pleine vitesse pour franchir le rideau défensif et conclure (11-0, 62ème).



Après une pénalité de Garcia (14-0, 65ème), le Racing se réveillait. Suite à une touche, les Franciliens obtenaient une mêlée à 5m. Chavancy, lancé, faisait un en-avant alors qu’il était en position idéale. Mêlée dans l’autre sens donc, Tatafu passait les bras pour Depoortère. Et le champion du monde U20 s’en allait marquait un essai de 90 mètres (21-0, 72ème). Létal, et ce qu’il fallait pour valider la victoire des Girondins. Les Franciliens ont tout de même continué à attaquer et marquer un essai sur la sirène par Klemenczak (21-5, 80ème), servi par une passe au pied de Tedder, mais ce n’était que pour ne pas terminer sans marquer. Cinquième défaite consécutive pour le Racing. Dixième victoire de la saison pour l’UBB, qui passe 3ème avant de se déplacer à Montpellier.