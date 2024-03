Le capitaine bordelais Maxime Lamothe était satisfait de renouer avec la victoire à Chaban-Delmas, saluant aussi la prestation de Nicolas Depoortere face au Racing 92.

Avant de parler de rugby, c’est avant tout la victoire d’un état d’esprit face auRacing92 alors que l’UBB venait d’enchaîner deux défaites à domicile. Quelle est votre analyse ?

Nous sommes très contents de notre match. On savait que nous avions une obligation de résultat. Cette victoire nous fait beaucoup de bien. Je vous trouve un peu dur sur notre rugby car j’ai trouvé que ce n’était pas si catastrophique. En première mi-temps, nous avons beaucoup essayé. Nous avons tenu le ballon. Certes, nous n’avons pas marqué mais j’ai la sensation que nous nous sommes retrouvés dans notre rugby. En seconde période, nous sommes parvenus à nous lâcher, donc je pense que ce match est très satisfaisant.

Dans ce duel de "malades", c'est l'UBB qui sort vainqueure, grâce à un doublé de Depoortere. Le podium pour Bordeaux, la sortie du top 6 pour le Racing 92.



Étiez-vous inquiet à la pause avec ce score de 6 à 0 et un vent qui devait vous être défavorable en seconde période ?

On savait que les conditions n’étaient pas évidentes car il avait beaucoup plu pendant la journée. Le terrain était mouillé et le ballon très glissant. Après, nous n’avons pas trop senti l’effet du vent. Cela n’a pas influencé notre stratégie en tout cas. Nous avions de toute façon envie d’occuper le camp du Racing et nous l’avons plutôt bien fait.

Est-ce un soulagement?

Effectivement, nous étions sur deux faux pas à Chaban. C’était compliqué à vivre et nous devions réagir et nous y sommes parvenus.

Nicolas Depoortere a inscrit un doublé et il a une nouvelle fois été le héros de l’équipe. Ces deux essais ont-ils été libérateurs ?

Ils nous ont fait beaucoup de bien. Ils nous ont permis de décrocher le Racing au tableau d’affichage. Ce sont deux très beaux essais. Le premier sur une récupération de balle et nous arrivons à mettre notre jeu en place. Le second est un essai en solitaire qui est assez formidable. Je suis très content pour Nicolas.

Appelé avec le XV de France un an seulement après ses débuts en Top 14, le jeune Nicolas Depoortere n’en finit plus d’impressionner. Le centre de l’UBB a encore été tonitruant, ce samedi face au Racing 92.



Êtes-vous surpris de ses performances depuis maintenant plusieurs semaines ?

C’est un joueur assez formidable. On a l’impression que c’est un joueur qui ne va pas très vite parce qu’il est très grand avec une longue foulée mais je vous assure que ça va très, très très vite. Je crois que ces deux essais sont à l’image de sa saison. C’est un joueur qui est jeune et qui est en train d’exploser et nous sommes très contents pour lui que ça arrive maintenant.

Après des semaines difficiles, notamment en raison d’une infirmerie bien remplie, pensez-vous que cette victoire peut lancer une nouvelle dynamique pour l’UBB ?

Nous avions beaucoup de blessés ces dernières semaines. Les retours de plusieurs joueurs nous ont fait beaucoup de bien. Adam (Coleman, N.D.L.R.), Cyril (Cazeaux), Nans (Ducuing) et Yann (Lesgourgues) ont beaucoup apporté dans ce match. On sait que la saison est très longue et que nous avons besoin de tout le monde. C’était plus compliqué dernièrement en raison des nombreuses blessures mais on sait que les mecs travaillent dur pour revenir le plus vite possible. Ça nous a fait du bien ce week-end de les retrouver.