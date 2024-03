Malgré la victoire de l'UBB face au Racing 92 (21-5), Yannick Bru n'était pas satisfait de l'arbitrage de Thomas Charabas et l'a fait savoir en conférence de presse d'après-match.

La victoire n'a pas atténué la frustration de Yannick Bru. L'arbitrage de la première période de Bordeaux - Racing 92 a beaucoup agacé le manager de l'UBB, qui s'en est plaint en conférence de presse au moment de débriefer le succès (21-5) de ses hommes. "C’est plus facile de parler après une victoire mais nous préparons les matchs avec beaucoup de soin avec les arbitres et je pense que ça ne sert pas à grand-chose", a lâché l'ancien entraîneur de l'équipe de France.

En cause ? L'arbitrage du jeu au sol de Monsieur Charabas qui n'a pas été au goût du technicien. Car avant de prendre le large au tableau d'affichage en deuxième période, les Bordelais ont eu des difficultés à installer leur jeu et ne menaient que de six points à la fin des quarante premières minutes. "J'étais très mécontent à la mi-temps de l'appréciation du jeu au sol même après un match gagné. Chacun livre sa prestation et on va l'analyser froidement mais je trouve que nous avons été très mal arbitrés sur le jeu au sol. Je le dis car j'ai l'impression que mes joueurs font beaucoup d'efforts et en première mi-temps, j'étais assez frustré."

Un deuxième acte complètement maîtrisé

Contrairement aux joueurs de Stuart Lancaster qui n'ont pas corrigé le tir à la pause, les Bordelais ont retrouvé de la justesse et le talent de Nicolas Depoortere a fait le reste. Les joueurs de Yannick Bru se sont montrés moins indisciplinés, solides en défense, et dominants dans le jeu... au sol. "Nous avons été meilleurs en seconde mi-temps, y compris dans le jeu au sol, où nous avons été davantage récompensés, a reconnu le manager. Nous avons récupéré des ballons sur les extérieurs. On a mis fin à des possessions dangereuses du Racing grâce au combat au sol." Une victoire importante pour l'UBB après deux défaites consécutives en championnat. Le bonus offensif n'est certes pas au rendez-vous, mais les quatre points précieux permettent à Bordeaux de s'installer à la troisième place du Top 14 derrière les intouchables Parisiens et Toulousains. Un déplacement difficile les attend le week-end prochain à Montpellier, en très bonne forme depuis plusieurs semaines.