La victoire des Bordelais n’a souffert d’aucune contestation (21-5). Le centre girondin Nicolas Depoortere a marqué un essai extraordinaire, le deuxième ligne australien Adam Coleman a abattu un travail de titan. L’ouvreur du Racing Antoine Gibert n’a pas démontré les raisons de son appel en équipe de France.

Les Tops

Adam Coleman

Le deuxième ligne australien a signé une première mi-temps de grande classe. Très fort en touche, et surtout très actif dans tous les aspects du jeu d’un deuxième-ligne de haut niveau. Il a failli marquer un essai sur exploit personnel, un contre suivi d’une course de 25 mètres.

Maël Moustin

Le jeune trois-quart aile bordelais a montré qui il était au public de Chaban-Delmas. Il fut incisif sur chaque ballon qu’il a touché. On l’a vu déterminant sur l’essai de Depoortère par une course pleine de sève en bout de ligne. A vrai dire, il a fait passer l’absence de Louis Bielle-Biarrey comme une lettre à la poste, ce n’est pas un mince exploit.

Dans ce duel de "malades", c'est l'UBB qui sort vainqueure, grâce à un doublé de Depoortere. Le podium pour Bordeaux, la sortie du top 6 pour le Racing 92.



Le résumé > https://t.co/Pp7pkxlid3 pic.twitter.com/7sQHescnKL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 2, 2024

Nicolas Depoortère

Il a réussi un doublé riche de deux essais très différents, le premier comme finisseur après une action de contre née d’un double plaquage de Gazzotti et de Taufa. Il a récidivé par un exploit à la Denis Charvet, une course de 85 mètres, chevauchée fantastique sous les vivats de Chaban-Delmas. Elle fut rendue possible par un départ déjà excellent derrière la mêlée de Tevita Tatafu.On a vu en filigrane sa première sélection chez les Bleus. Elle ne saurait tarder après une telle démonstration.

Nicolas Depoortere, centre star de ce samedi soir à Bordeaux. Icon Sport

Siya Kolisi

Quel abattage du troisième ligne double champion du monde. Sur le plan offensif, il fut utilisé lancé plein champ et fit du mal à la défense bordelaise. Il réussit même une percée plein champ en début de seconde période qui fit croire en l’essai en solo. On le vit aussi précieux en défense jusqu’à plaquer un adversaire et gratter le ballon sur la même action ou sauver un ballon très chaud par une passe limpide.

Les Flops

Antoine Gibert

Pour les spectateurs bordelais, c' était une vraie attraction. Le demi d’ouverture qui est aux portes du XV de France n’ a pas fait une grande prestation, c’est le moins qu’on puisse dire. Il fut l’auteur d’une passe au pied qui ne s’imposait pas en première période, il se fit méchamment contrer par Coleman sur l’essai bordelais refusé, on le vit se faire intercepter en début de seconde période ou rendre un ou deux ballons au pied trop facilement à l’adversaire. Il a aussi manqué quatre plaquages. Il est sorti à la 70e au profit de Olivier Klemenczak.

Antoine Gibert, capitaine d'un Racing en perdition ce samedi à Bordeaux. Icon Sport

Camille Chat

Certes, il y avait du vent. Il avait des circonstances atténuantes, mais on a vu le talonneur international manquer trois lancers en touche. Il ne pesa pas assez dans le jeu pour compenser ce manque au sein d’un collectif dominé en première mi-temps. Il laissa sa place dès la 49ème à Jannick Tarrit.

Henry Arundell

Le pauvre ailier international anglais fut réduit à la portion congrue par la physionomie de la rencontre. Il n’a touché que trois ballons offensifs sur lesquels, il n’a pas menacé grand monde, il a manqué deux plaquages. Il a symbolisé l’impuissance offensive du Racing. Il n’a pas su se rebeller contre le sort en venant demander des ballons hors de sa zone réservée. Il n’a touché son premier ballon intéressant qu’à la 80eme minute.