L'ailier des Harlequins Louis Lynagh jouera la saison prochaine en faveur du Benetton Trevise. Un retour dans son pays natal où il marchera dans les pas de son père, Michael, ancien joueur du club, et qui pourrait lui ouvrir les portes de la Squadra Azzurra.

C'est un nouveau gros coup pour le Benetton Trévise ! L'actuel deuxième de l'URC a officialisé la signature de Louis Lynagh. Le joueur des Harlequins s'est engagé pour deux saisons, plus une en option en Italie. Cette saison, il a disputé quatorze rencontres, dont onze comme titulaire, et a marqué cinq essais. Avec les talentueux Jacob Umaga, Louis Lynagh, Thomas Gallo ou Malakai Fekitoa ainsi qu'une grande partie de l'équipe d'Italie, les Lions joueront très certainement encore les premiers rôles en URC la saison prochaine. Info ou intox, dans son communiqué, les Vert et Blanc ont précisé que l'ailier ou arrière avait refusé les propositions d'autres clubs pour rallier l'Italie.

L'Italie et Trévise ont toujours été dans mon cœur

Un Lynagh à Trevise, cela ne vous rappelle rien ? Le père de Louis, le génial demi d'ouverture australien Michael Lynagh (72 capes avec les Wallabies) a rejoint le club italien après le sacre mondial des Wallabies en 1991. Il y a joué jusqu'en 1996, avant de rejoindre Philippe Sella ou Francois Pienaar aux Saracens. "Mon père a joué un rôle fondamental non seulement dans ma carrière de rugbyman, mais aussi dans ma vie. Il a toujours voulu le meilleur pour moi et était d'accord avec toutes les décisions que je prenais. Il m'a dit que jouer à Trévise serait le meilleur pour moi et mon style de rugby, et que vivre dans la ville de Trévise serait formidable. J'espère pouvoir avoir un impact important, m'intégrer rapidement à l'équipe et réaliser de grandes choses avec ce maillot, comme mon père l'a fait dans le passé", a expliqué l'ailier sur le site officiel de son futur club. Des propos qui ont fait écho à ceux du directeur général du Benetton, Antonio Pavanello : "Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l'aspect romantique de l'histoire : son père Michael a été une star pour tout le peuple vert et blanc et nous espérons qu'il en sera de même pour Louis."

C'est d'ailleurs dans la cité du nord-ouest de la Botte que le joueur des Harlequins a vu le jour, le 3 décembre 2000. Sa mère, Isabella, ainsi que sa famille maternelle sont également issues de cette ville, ce qui a poussé dans son choix de rejoindre Trévise. "Venir au Benetton Rugby représente un nouveau défi pour moi, a-t-il poursuivi. L'Italie et Trévise ont toujours été dans mon cœur. Je suis ravi d'apprendre une nouvelle culture d'équipe et de faire partie d'un groupe au potentiel très intéressant."

Bientôt convoqué par Quesada ?

Antonio Pavanello a détaillé les raisons du recrutement de Louis Lynagh, auteur, notamment, d'un essai somptueux cette saison, contre l'Ulster, une réalisation où il avait montré toute sa palette : audace, vitesse et puissance. "Il a des caractéristiques différentes des autres ailiers de l'équipe, c'est un joueur en bonne forme physique, très technique et intelligent d'un point de vue tactique. Des qualités qui, dans la dynamique de l'équipe, fourniront des alternatives importantes au staff technique dans la construction de la liste compétition après compétition".

Arrivé en U13 chez les Quins, il a, pour l'instant, disputé 58 rencontres avec les Quins pour 27 essais. "La décision de quitter mon club d'enfance a été difficile à prendre, mais je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi en Italie. J'ai adoré mon séjour ici et je me suis fait des amis pour la vie, en travaillant avec certains des meilleurs joueurs, entraîneurs et membres du personnel, et en atteignant le succès ultime en Premiership en 2021", a déclaré le principal intéressé sur le site des Harlequins. Après avoir marqué un essai en demi-finale, il avait inscrit un doublé décisif en fin de match lors de la finale, permettant à son équipe de remporter le championnat en 2021. Il espère bien quitter son club avec un nouveau titre, les Harlequins étant deuxièmes du championnat.

Le directeur général du Benetton a aussi dévoilé une raison supplémentaire de la venue du trois-quarts : "Il est également un profil éligible possible pour l'équipe nationale italienne, ce dont nous sommes également fiers." De par sa naissance à Trévise, en plus de la nationalité de sa mère, il est sélectionnable avec la Nazionale. Mais il peut aussi être convoqué avec les Wallabies, de par son père, mais aussi avec l'Angleterre, pays qu'il a rejoint à l'âge de 4 ans. International chez les jeunes avec le XV de la Rose, il avait été convoqué plusieurs fois par Eddie Jones mais il n'avait pas été invité à porter le maillot de la sélection en match, notamment à cause de blessures.

Il pourrait donc faire ses débuts internationaux avec l'Italie si Gonzalo Quesada le convoque. Il serait, sans doute, un bon renfort pour la ligne de trois-quarts transalpine. Et pourquoi pas dès le Tournoi des 6 nations 2024 ?