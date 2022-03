C'est le principal enseignement à tirer avant l'annonce de la composition anglaise face aux Bleus. Max Malins, titulaire lors des quatre premiers matchs du Tournoi 2022, est absent du déplacement à Paris. Appelé initialement dans le groupe des 34 Anglais sélectionnés lundi, il n'a finalement pas été retenu parmi les 28 joueurs ayant fait le voyage en France, hier. Une décision forte, qui est en grande partie due à la dernière défaite anglaise en date, face à l'Irlande samedi dernier.

Marchant comme choix numéro 1

Le joueur des Saracens absent, une place se libère donc sur l'aile du XV de la Rose pour le match face aux Bleus ce samedi (21h). Si sur le côté gauche, Jack Nowell devrait bien tenir sa place, c'est sur le côté droit qu'un choix doit être fait. Et, selon toute vraisemblance, deux solutions semblent se dégager pour Jones. C'est simple, outre Nowell, seuls deux joueurs parmi les 28 ont une vraie expérience d'ailiers : Joe Marchant et Louis Lynagh.

Titulaire lors de trois des quatre matchs anglais (seulement remplaçant face au pays de Galles) Marchant semble être le prétendant le plus crédible. Habituel centre, il est tout à fait capable de se décaler sur l'aile en cas de besoin. Il l'a d'ailleurs fait à de nombreuses reprises sous le maillot des Harlequins, mais aussi avec le XV de la Rose, comme lors du premier match en Écosse ou face à l'Afrique du Sud cet automne. Apprécié pour ses qualités défensives, il a globalement donné satisfaction lors de ses différentes apparitions avec l'Angleterre.

Lynagh en cas de coup de poker ?

Sa défense plaide d'autant plus en sa faveur que ce samedi, ce sont Gabin Villière et Damian Penaud qui se trouveront certainement sur les ailes françaises. La conséquence de son replacement à l'aile devrait être le retour dans le XV de départ d'Elliot Daly au centre, aux côtés d'Henry Slade. Si Jones devrait donc faire confiance à Marchant, il pourrait aussi tenter un énorme coup de poker en laçant Louis Lynagh (21 ans). L'ailier des Harlequins (lui aussi) est souvent appelé dans le groupe anglais depuis cet été mais n'a jamais eu l'opportunité de jouer un match avec le maillot frappé de la Rose.

Premiership - Louis Lynagh après son essai en finale.Icon Sport

Révélation de la saison dernière en Premiership, avec six essais en onze matchs dont un doublé en finale, le fils de la légende australienne Michael Lynagh étonne par ses qualités de vitesse, mais aussi par une certaine puissance. Courtisé par la sélection australienne et italienne, Louis Lynagh compte désormais pour le XV de la Rose, même si sa présence dans le XV de départ samedi serait une surprise.

Pour ce crunch, Eddie Jones garde en tout cas un objectif clair : "Jouer un grand match au Stade de France, c'est une occasion en or pour nous de savoir où nous en sommes. C'est le match le plus important et nous l'attendons avec impatience. Il n'y a pas une équipe dans le monde, ni dans l'histoire du jeu, qui n'ait pas une faille dans son armure".