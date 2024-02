Le premier essai irlandais trouve son origine dans une initiative d’Hugo Keenan, jouant rapidement depuis ses 22 mètres. A l’autre bout du terrain et après une belle avancée de Robbie Henshaw, Jack Crowley réussit à passer les bras pour Calvin Nash. Passage par le sol de l’ailier, rebond du jeu par le demi de mêlée Craig Casey vers Jack Crowley pour le premier essai de la partie (8e). Efficaces dans leurs temps forts, les Irlandais déploient une nouvelle offensive où Dan Sheehan est positionné sur l’aile gauche. Le talonneur boucle en force, malgré la tentative de sauvetage d’Ange Capuozzo (24e). Dominateurs dans le secteur de la mêlée fermé, les joueurs du XV du Trèfle récupèrent de précieuses pénalités. L’une d’entre-elles jouée en touche comme à leur habitude débouche sur un ballon porté dynamique. Si Dan Sheehan ne réussit pas à conclure après s’en être extrait, les avants irlandais pilonnent et Jack Conan est à la finition (19-0, 37e).

Les Irlandais déroulent

En début de deuxième acte, les Irlandais contraignent les Italiens dans leurs 22 mètres en s’appuyant sur leur qualité de jeu au pied long. Comme ils sont souverains en mêlée et en touche, la mission italienne est forcément rendue très ardue. Un nouveau ballon porté très dynamique permet à Dan Sheehan d’inscrire un quatrième essai, synonyme de bonus offensif (24-0, 50e). Les joueurs du XV du Trèfle déroulent avec des réalisations de leurs ailiers James Lowe (62e) puis Calvin Nash (36-0, 78e). Les Irlandais font de jolies différences grâce à des soutiens multiples déboulant souvent à vive allure et créant une forte incertitude pour la défense adverse. Les Irlandais laissent même quelques occasions en route dans cette partie, avec Dan Sheehan stoppé juste devant l’en-but par Stephen Varney (53e), puis sur des essais logiquement refusés à Robbie Henshaw (54e) et Gibson-Park (80e+3) pour pénalité puis en-avant. L’Irlande boucle finalement ce match sur un succès 36-0. Très net.

Un solide leader du tournoi

L’une des grandes questions qui se posait au sujet de l’Irlande avant le démarrage de ce tournoi était la manière dont aller se passer la succession de Jonathan Sexton. Sans son emblématique conducteur du jeu, l’Irlande a donné les clés à Jack Crowley. Comme face à la France, l’ouvreur semble plutôt bien s’imbriquer dans le jeu du XV du Trèfle, avec une certaine aisance pour attaquer la ligne et servir après contact. Comme il est parfaitement aidé par des joueurs comme Hugo Keenan et James Lowe dans le jeu au pied d’occupation, il peut s’installer avec un peu moins de pression. Toutefois, le seul point noir du jour côté irlandais le concerne, Jack Crowley ayant manqué de précision dans ses tentatives au pied, avec un 2/5 face aux perches.

Avec ce succès dominical et à l’issue de la deuxième journée de ce tournoi des 6 nations, l’Irlande s’installe à nouveau dans le fauteuil de leader. Avec 10 points accumulés grâce à deux succès bonifiés en autant de matchs. Après avoir dominé la France puis l’Italie, l’Irlande accueillera le pays de Galles samedi 24 février à l’Aviva Stadium. De son côté, l’Italie jouera en France dimanche 25 février.