Après avoir renversé Bristol en demi-finale avec un déficit de 28-0 (36-43), les Harlequins ont remis ça face aux champions en titre et archi-favoris : les Exeter Chiefs.

Les Harlequins, 4e à l'issue de la saison régulière, démarrent fort et enfoncent leurs adversaires avec un maul, pourtant point fort des Chiefs habituellement. Jonny Hill se met à la faute et M. Carley accorde un essai de pénalité ainsi qu'un carton jaune au 2e ligne international anglais (0-7, 5e). Mais les Chiefs remettent la main sur le ballon et s'en remettent aussi à leurs fondamentaux : avec un pack dominateur, qui permet à Gray puis à Hepburn de franchir la ligne (14-7, 28e). Marcus Smith hérite à son tour d'un carton jaune et ses coéquipiers ne se démobilisent pas, puisqu'ils reviennent dans la partie grâce à Louw (14-12, 37e). Son partenaire de la 3e ligne, Dombrandt ajoute un essai au compteur juste avant la pause pour permettre aux Harlequins de repasser devant (14-19, 40e).

Un match complètement fou

Les Harlequins croient de plus en plus à l'exploit, notamment après qu'Esterhuizen n'ajoute à son tour un essai après une action bien construite avec un impérial Marcus Smith à la baguette (14-26, 44e). Mais il ne faut jamais sous-estimer le coeur d'un champion... Exeter revient dans le sillage de ses internationaux Sam Simmonds (21-26, 49e) et Ollie Devoto (28-26, 54e). C'est alors que sera tentée la seule pénalité du match par les Chiefs afin d'avoir cinq points d'avance (31-26, 65e).

En fin de rencontre, les Quins poussent et Smith parvient à trouver le décalage en bout de ligne pour Lynagh par deux fois, avant de transformer magistralement ses deux coups de pied (31-40, 76e). Le dernier essai de Stuart Hogg est anecdotique (38-40, 77e), le titre revient aux Harlequins, qui remportent leur 2e sacre après 2012 et peuvent fêter cela avec les 10 000 spectateurs dans l'antre de Twickenham.