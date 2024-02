Samedi, le XV de France qui se déplace en Écosse joue très gros, une nouvelle défaite est interdite. Le XV du Chardon est en plus la bête noire des Bleus ces dernières années. Retour sur les défaites de la France face aux Écossais.

"Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations", l'auteur de cette phrase n'a certainement jamais touché un ballon ovale. Il n'a, surtout, jamais joué en Écosse après une rouste face à l'Irlande, car une chose est sûre la situation n'est pas bonne. Le décor est planté, les Bleus viennent d'enchaîner deux défaites, dont une claque contre le XV du Trèfle, et le déplacement en Écosse a tout d'un beau bourbier.

Lors du premier mandat de Fabien Galthié, ses joueurs se sont inclinés à trois reprises face aux hommes de Gregor Townsend, plus que contre n'importe quelles autres équipes. Si des défaites sont rarement joyeuses (les défaites encourageantes sont enterrées depuis bien longtemps), celles face à l'Écosse ont, en plus, toutes été dramatiques, dans un style différent à chaque fois.

Une première ratée

La première, en 2020, après les victoires face à l'Angleterre puis au pays de Galles, le Grand Chelem dans toutes les têtes, les Bleus se déplaçaient à Murrayfield. Bus en retard, blessure à l'échauffement, rien n'avait fonctionné. Évidemment tout le monde s'en souvient, Mohammed Haouas avait envoyé son poing dans la figure de Jamie Ritchie et logiquement été expulsé. Défaite amère, 28-17. Cet après-midi-là les espoirs de Grand Chelem avaient volé en éclat en même temps que le nez du pauvre Ritchie.

Finalement, les Français gagneront leurs deux matchs suivants mais laisseront filer le titre pour quelques points de goal-average au profit des Anglais. Fâcheux...

À 14 contre 15 les Français s'étaient inclinés en Écosse (2020). ActionPlus / Icon Sport

La France plus invincible chez elle

En 2021, le XV de France, qui accueillait l'Écosse pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, pouvait encore soulever le trophée. Pour ça, les coéquipiers d'Antoine Dupont devaient s'imposer avec le bonus et au moins 21 points d’écart. Mais dans un stade de France qui sonnait bien creux (Covid oblige), les jeunes coqs s'étaient emmêlé les plumes et avaient oublié de gagner. Alors que la sirène avait retenti et que le Tournoi était de toute façon perdu, Brice Dulin avait tenté une relance impossible depuis son camp. Les coéquipiers de Finn Russell (expulsé à ce moment-là) avaient alors eu une dernière munition qu'ils ont convertie pour s'imposer 23 à 27.

C'était alors la première défaite du mandat de Fabien Galthié sur le sol Français.

L'apprentissage des jeunes Bleus

Connaissez-vous l'effet boule de neige ? C'est quand un petit évènement entraîne une cascade d'autres évènements, jusqu'à la catastrophe. En préparation du Mondial 2023, Fabien Galthié avait envoyé une équipe de jeunes joueurs pour défier les Écossais à Murrayfield. Largement en tête à la pause, les Bleus avaient encaissé un 22-0 en seconde période pour finalement s'incliner 25-21. Rien de dramatique jusqu'ici, mais le sélectionneur français avait alors décidé de bousculer ses plans et d'envoyer l'artillerie lourde pour son deuxième match, contre les mêmes Écossais.

À Geoffroy-Guichard, Antoine Dupont et son équipe s'étaient imposés. Mais ce soir-là ce sont surtout les blessures de Romain Ntamack et Cyril Baille qui avait retenu l'attention. Rien de grave avait rassuré Galthié. Pourtant, quelques heures plus tard on apprenait la grave blessure à un genou de Romain Ntamack forfait pour la Coupe du monde. Cyril Baille lui ne reverrait les terrains que pour le dernier match de la poule face à l'Italie.

Romain Ntamack sorti blessé face à l'Écosse et forfait pour la Coupe du monde. Icon Sport - Icon Sport

On ne dit pas que ce match en Écosse a provoqué la défaite du XV de France en Coupe du monde. Une chose est sûre, elle ne leur a pas permis de soulever le trophée Webb-Ellis.

Samedi sur le sol écossais Fabien Galthié joue, peut-être, déjà une partie de son second mandat. Et derrière ses imposantes lunettes il aurait sans doute préféré que ça ne soit pas face au XV du chardon.