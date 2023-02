TOURNOI DES 6 NATIONS - Le XV de France accueille l'Ecosse au stade de France pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Il y a deux ans, les Bleus tombaient face au XV du Chardon sur la sirène, après une relance risquée de Brice Dulin directement punie par l'essai de Duhan van der Merwe.

Cette rencontre reste sans doute l'un des plus grands regrets de l'ère Galthié. Le Tournoi des 6 Nations 2021 s'est déroulé dans le contexte si spécial de la pandémie de Covid-19 et a offert à la compétition un dénouement épique. Alors que les Français devaient accueillir l'Ecosse pour le compte de la troisième journée, la rencontre a été reportée en raison de cas de Covid-19 dans les rangs tricolores. Conséquence directe, le match France - Ecosse s'est finalement déroulé le 26 mars 2021, fermant le rideau du Tournoi de 2021. Dans ce contexte, les Français n'avaient perdu qu'une seule fois (en Angleterre, 23-20) et devaient s'imposer par 21 points pour remporter la compétition au détriment du pays de Galles.

Parfaitement conscients de la mission quasi impossible, les Bleus démarrent fort face au XV du Chardon. Romain Ntamack ouvre le score dès la 9ème minute sur une pénalité après une belle domination française en mêlée. Mais les hommes de Fabien Galthié se font ensuite surprendre par la puissance de Duhan van der Merwe. À un mètre de la ligne tricolore, l'ailier écossais démarre au ras du ruck et marque en force pour donner les premiers doutes aux hommes de Fabien Galthié.

Touchés mais pas coulés par ce premier coup de froid, les Français s'en remettent à nouveau à leur mêlée conquérante. Quelques minutes avant la pause, Antoine Dupont envoie Damian Penaud sur orbite avant que l'ailier clermontois raffute et donne une offrande à Brice Dulin pour relancer les Bleus (13-10). Mais le XV de France manque ensuite l'opportunité de faire le break avec une occasion d'essai avortée par une faute grossière de Stuart Hogg.

Dulin, de la lumière à l'ombre

Mais la bande à Antoine Dupont revient fort des vestiaires. Brice Dulin, encore lui, relance de ses vingt-deux mètres pour une action d'anthologie. L'arrière français navigue dans la défense écossaise, donne à Romain Ntamack qui s'arrache jusqu'au centre du terrain. L'ouvreur toulousain passe après contact pour Arthur Vincent. Le ballon rebondit jusqu'à l'aile de Damian Penaud. L'ailier clermontois cavale, tape à suivre et s'écroule dans l'en-but pour donner huit points d'avance aux Bleus.

Damian Penaud a marqué le deuxième essai français face à l'Ecosse. Icon Sport - Icon Sport

Mais l'espoir est de courte durée puisqu'à l'heure de jeu, David Cherry, le talonneur remplaçant de l'Ecosse, se faufile derrière un maul dans les cinq mètres français et remet un coup de dague aux Français (18-20). À la 66ème minute, Swan Rebbadj profite du bon travail de ses avants et s'envole en terre promise pour réaliser l'impossible. D'autant que quatre minutes plus tard, Finn Russell sort sur carton rouge après un coude en-avant sur Brice Dulin. Le temps tourne et le score 23-20 reste figé sur le tableau d'affichage du stade de France à la 80ème minute. Le moment choisi par Brice Dulin de relancer dans les cinq mètres français alors que le Tournoi est dans les mains des Gallois. Les Français perdent le ballon, et à la 84ème minute, Duhan van der Merwe crucifie les Bleus après avoir mis Damian Penaud dans le vent. 27-23 score final.

Une défaite finalement fondatrice

Brice Dulin en convenait lui-même, il est passé du magnifique au tragique en quarante minutes. "Dans ma tête, on a l'avantage car le ballon est sorti sur le ruck donc je pense qu'il y a en-avant. Je devais sûrement me tourner vers mon en-but et dégager le ballon. Avec la fatigue, la prise de décision et l'exécution, tout a été un peu moins rapide que sur une action de début de match et malheureusement on concède cette pénalité. C'est vraiment ma prise de décision qui a été mauvaise" raconte l'arrière français à l'issue de la rencontre. Si les Bleus ont manqué l'opportunité de remporter leur premier Tournoi depuis 2010, cette frustrante défaite a au moins eu le mérite de lancer le XV de France vers une folle épopée de quinze victoires en seize rencontres.

Mais cette défaite a également été celle de trop pour Brice Dulin, qui n'a plus jamais porté le maillot bleu depuis. Avec La Rochelle en finale du Top 14 cette année-là, l'arrière maritime a été contraint de laisser sa place à Melvyn Jaminet pour la tournée d'Australie. L'ancien perpignanais n'a plus lâché le numéro 15 jusqu'à la tournée de novembre 2022, et la prise de pouvoir de Thomas Ramos.