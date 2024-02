Avec le forfait de Romain Taofifenua, Posolo Tuilagi a intégré la feuille de match pour le choc face à l'Irlande. Le deuxième ligne de 19 ans risque de connaître sa première sélection avec le XV de France. Retour sur son ascension en cinq dates.

France - Irlande, vendredi à Marseille, pourrait bien être le début d'une carrière internationale exceptionnelle pour Posolo Tuilagi. Le jeune deuxième ligne de 19 ans a profité du forfait d'Emmanuel Meafou puis de Romain Taofifenua pour intégrer la feuille de match face au XV du Trèfle. Il débutera sur le banc.

2010, première licence en France

Posolo est le fils d'Henry, ancien international samoan et joueur de Leicester ou encore de Perpignan et le neveu de Manu, centre iconique de l'Angleterre. Son fiston est né aux Samoa et a logiquement suivi son père dans sa carrière de rugbyman professionnel. Ainsi, quand en 2007 Henry débarque à Perpignan, le futur international français découvre la France et le pays catalan. En 2010, il prend sa première licence à l'Usap et suit les traces de son père. Son physique impressionnant ne laisse personne indifférent. Posolo est bien le fils de son père et son physique très vite impressionnant ne laisse personne indifférent. S'il joue parfois en première ligne dans sa jeunesse, il est rapidement repositionné en deuxième ligne. Son gabarit (1m94, 150 kg) laisse certains spécialistes l'imaginer revenir au poste de pilier droit, mais le joueur préfère rester dans la cage, comme l'a expliqué récemment Fabien Galthié dans un entretien exclusif. "Elle n'est pas farfelue, cette idée. Mais il ne veut pas. Et la première qualité d'un pilier droit, c'est d'avoir envie d'y jouer et d'y combattre."

17 septembre 2022, premier match en Top 14

Posolo Tuilagi a gravi les marches une par une, jusqu'à atteindre l'équipe première de l'Usap. Il fait ses débuts avec Perpignan face à Montauban en match de préparation durant la pré-saison 2022-2023 avant de disputer sa première rencontre avec les professionnels face à La Rochelle, le 17 septembre 2022.

Avec le numéro 19 dans le dos, Posolo entre en début de seconde période et dispute 39 minutes lors de la défaite de l'Usap 43 à 8. Un phénomène de précocité car il devient le premier joueur de la génération 2004 à jouer pour une équipe première du Top 14.

29 juin 2023, le jour où il dévora les Baby Blacks

C'est le jour où la planète rugby a découvert l'ovni Posolo Tuilagi. Convoqué avec les moins de 20 ans de l'équipe de France, le deuxième ligne inscrit deux essais face aux Baby Blacks lors de la victoire retentissante des Bleuets (35-14). À 18 ans, il martyrise les jeunes néo-zélandais avec le ballon, mais aussi sans. Une vidéo de presque deux minutes relate sa performance majuscule.

Rien de résiste à Posolo Tuilagi #WorldRugbyU20s



pic.twitter.com/T6XVgjeY4X — RugbyPass FR \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@RugbyPass_FR) June 29, 2023

"Repérez le jeune de 18 ans dans cette séquence. Indice : c'est le gars que personne ne peut abattre. Posolo Tuilagi fait déjà des dégâts en Top 14 donc pas de surprise à le voir s'épanouir dans ces conditions au niveau U20", tweete le journaliste anglais Paul Eddison. Un autre journaliste, du média Rugby Onslaught s'amuse alors et décrit l'un des essais de Posolo comme ceci : "Tuilagi s'est lancé dans une charge qui a donné l'impression que toute l'équipe néo-zélandaise et le staff essayaient de l'arrêter." Noté 9/10 sur Rugbyrama, cette rencontre marque les esprits et le grand public découvre un monstre.

14 juillet 2023, champion du monde U20

Le jour de la fête nationale, Posolo Tuilagi est sacré champion du monde avec le reste de ses coéquipiers. C'est son avènement, mais aussi celui d'autres pépites françaises comme Baptiste Jauneau, Hugo Reus, ou encore Nicolas Depoortere. Les Bleuets égratignent les Irlandais (50-14) en Afrique du Sud et envoient un message fort au staff de Fabien Galthié alors en pleine préparation du Mondial à Monaco. Dans le même temps, Posolo Tuilagi prolonge son contrat jusqu'en 2026 avec l'Usap.

28 janvier, premier rassemblement en Bleu

Posolo Tuilagi est convoqué pour la première fois dans le groupe France le 28 janvier. Mais le staff le suit déjà depuis un certain temps. En juillet dernier, le sélectionneur des Bleuets Sébastien Calvet confiait : "On parlait énormément de lui avant même cette Coupe du monde U20. Le staff du XV de France n'attend pas que les talents émergent complètement pour les surveiller de très près. Posolo fait partie de ces joueurs qui sont promis à un très bel avenir." Il ne pouvait pas mieux dire.

Durant cette même période, William Servat affirmait "qu'aucune porte [n'était] fermée. Il y a toujours des joueurs qui arrivent. Nous avons avec nous Louis Bielle-Biarrey et Émilien Gailleton. Mais chaque chose en son temps. Il faut une maturité physique, surtout à son poste". Six mois plus tard, force est de constater que l'heure est venue pour l'ovni du second mandat de Galthié, décrit en ces termes par François Cros : "C'est un profil rare. Il n'y a pas énormément de joueurs comme lui."