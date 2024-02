Rappelé ce mercredi pour suppléer Romain Taofifenua, malade, Posolo Tuilagi sera sur le banc face à l'Irlande et devrait connaître sa première sélection avec le XV de France. Du côté de l'Usap, aucune inquiétude à l'idée de voir le colosse catalan découvrir le niveau international à seulement 19 ans.

Dans la vie, tout va parfois très vite. Surtout quand le talent est là. Ce vendredi soir, Posolo Tuilagi (1m94, 150 kg) sera sur le banc du XV de France face à l'Irlande. Initialement relâché par le staff des Bleus, le Perpignanais a retrouvé le groupe tricolore ce mercredi soir. Malade, Romain Taofifenua ne pourra pas tenir sa place face au XV du Trèfle. C'est donc le champion du monde U20 qui portera le maillot floqué du numéro 19 sur la pelouse de l'Orange Vélodrome de Marseille.

Le numéro lui va plutôt bien, puisque c'est à 19 ans que Tuilagi pourrait bien découvrir le niveau international. Malgré ses performances en Top 14, les interrogations paraissent logiques à l'idée de le voir fouler la pelouse marseillaise. "Je n'ai aucune crainte, avoue Guillaume Vilaceca, qui entraîne l'intéressé depuis de nombreuses saisons à l'Usap. À chaque fois qu'il a été lancé, des questions sont apparues au sujet de son physique. Il a toujours mis tout le monde d'accord."

L'avis est le même pour Franck Azéma, le manager perpignanais : "Est-ce que je suis inquiet ? Pas du tout. C'est une très bonne nouvelle pour lui, bien évidemment. Le sport de haut niveau est fait de rebondissements, il l'a constaté cette semaine. Il est actuellement en pleine confiance, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. J'espère qu'il va garder son insouciance."

Est-ce le remplaçant parfait ?

Contre l'Irlande, Posolo Tuilagi sera remplaçant. Un rôle qu'il occupe peu sous le maillot sang et or. Malgré tout, il avait impressionné sur la pelouse de Castres il y a quelques semaines après être rentré en cours de match. Ses interventions avaient permis aux siens de ramener la victoire du Tarn (17-10).

Vilaceca confirme les qualités du "minot" qui n'en sera bientôt plus un : "Chez les jeunes, il a débuté quelques rencontres sur le banc vu qu'il était souvent surclassé. C'est vrai qu'il a tout pour être le parfait impact player. Il a une explosivité plus élevée que le moyenne pour son gabarit, ce qui lui permet de faire mal aux défenses qu'il croise, d'autant plus quand elles sont fatiguées..." On se frotte déjà les mains au moment d'imaginer la réaction de public français à chacune de ses percussions ce vendredi soir.

Néanmoins, loin de Franck Azéma l'idée de coller une étiquette à Tuilagi : "Chez nous, il n'a pas ce rôle, alors c'est difficile d'en parler. Quand il débute, il est exceptionnel, et c'est pareil quand il entre au milieu du match. Il a le talent pour toujours s'adapter, c'est ce qui fait sa force."

Ce samedi après-midi, le manager catalan devra faire sans un de ses meilleurs joueurs face au Racing 92. Mais il y a fort à parier qu'il sera devant son écran ce vendredi soir pour assister à la grande première de son protégé avec le XV de France. Comme beaucoup de monde avouons-le...