Le deuxième ligne de Perpignan, Posolo Tuilagui, a fait un bond dans la hiérarchie à la faveur d’un entraînement avec le XV de France. Arrivé comme visiteur du jeudi, il a ainsi gagné une place dans le groupe des 34 de Fabien Galthié. Le sélectionneur a-t-il déjà trouvé son nouvel ovni ?

Il était logique de voir Posolo Tuilagi monter au CNR de Marcoussis comme partenaire d’entraînement du XV de France jeudi dernier, en compagnie d'anciens partenaires chez les bleuets comme Théo Attissogbé et Lenni Nouchi. Il était plus surprenant d’apprendre qu’il était de nouveau convoqué dimanche dernier pour intégrer le groupe des 34 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande.

Le champion du monde des moins de 20 ans, qui n’a encore que 19 ans, a fait un incroyable bond dans la hiérarchie au poste de numéro 5 en seulement quelques jours. Alors que le sélectionneur a pris l’habitude depuis son arrivée à la tête du XV de France d’intégrer progressivement les grands espoirs tricolores à travers les stages et les entraînements en opposition, le deuxième ligne catalan a une nouvelle fois frappé fort, tout en profitant de la conjoncture actuelle comme l’a rappelé l’entraîneur des avants William Servat : « Je vais peut-être vous surprendre, mais on a une densité au poste de numéro 5 qui est beaucoup plus importante que les gens ne le pensent aujourd’hui. Emmanuel Meafou est blessé alors qu’il était convoqué (Ndlr, touché au genou, il devrait être rétabli pour la réception de l’Italie). On voit bien les matchs qu’il fait tous les week-ends, ce qu’il dégage. Il n’est pas là, mais il y a Posolo Tuilagi et ses 19 ans. Peu de joueurs m’ont donné un sentiment de puissance comme il a pu le faire sur un entraînement du XV de France (Ndlr, jeudi dernier en tant que partenaire d’entraînement). Matthias Halagahu, avec sa puissance et sa mobilité, est aussi un atout pour l’avenir et le présent de l’équipe de France. »

Même si ses prestations en Top 14 et ses performances lors du sacre des U20 en Afrique du Sud au mois de juillet dernier alors qu’il n’avait pas encore fêté ses 19 ans, n’étaient pas passé inaperçues, Posolo Tuilagi est en passe de devenir le nouvel ovni du XV de France. En effet, Fabien Galthié apprécie depuis toujours ces joueurs qui savent saisir leur chance en « venant chercher le maillot maillot » comme a pu le faire Melwyn Jaminet en profitant d’une tournée d’été en Australie sans les joueurs « premium ». Emmanuel Meafou étant d’ores et déjà forfait pour les deux premiers matchs de ce Tournoi des 6 Nations, avant de faire un point sur l’évolution de son entorse au genou contractée face à Bath et ainsi évaluer avec un peu plus de certitudes sa date de reprise, le deuxième ligne de Perpignan, encore étincelant en Top 14 le week-end dernier malgré la défaite de l’Usap à Lyon, va pouvoir passer du temps auprès des Bleus. S’il a été capable de gagner sa place au sein du groupe des 34 en un seul entraînement, Posolo Tuilagi pourrait alors encore créer la surprise.