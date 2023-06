Toujours aussi vigilants, Lenni Nouchi et ses coéquipiers ne relâchaient pas prise. Même à la reprise leur implication était remarquée. Le doublé de Posolo Tuilagi n'était pas un hasard, tant l'envie d'inscrire l'essai du bonus offensif et de marquer un peu plus son territoire était présente (28-0, 45ème). La prestation d'ensemble était épatante mais les Baby Blacks décidaient de répliquer. D'abord par un essai de pénalité sur une mêlée emportée par leurs soins (28-7, 59ème) faisant suite à des cartons jaunes écopés par Jauneau et Costes auparavant. L'édifice ne vacillait toujours pas, malgré l'essai en force de Lakai, profitant d'une des rares brèches défensives concédées par les Bleuets (28-14, 66ème).

Il convenait de terminer le travail et de fignoler un succès imposant sur bien des registres. Chose quasiment faite dans la foulée avec des avants toujours aussi percutants dans le sillage d'un Posolo Tuilagi inarrêtable dans le jeu debout. Brent Liufau conclura un cinquième essai pour éteindre toute velléité adverse et assurer la victoire (35-14, 68ème). Propre et satisfaisant pour de jeunes Français faisant preuve d'une emprise sur beaucoup de secteurs et donnant des perspectives alléchantes pour la suite. En attendant le résultat de Galles-Japon, les Bleuets épatent avec 10 points en deux rencontres et sont en position de force parmi la concurrence pour la défense du titre.