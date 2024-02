C'était pressenti ce matin, c'est désormais officiel. Le jeune catalan Posolo Tuilagi va intégrer la liste des 23 joueurs convoqués pour participer à France-Irlande demain à 21h au Stade Vélodrome de Marseille. Romain Taofifenua est forfait.

Ça y est, c'est officiel : Posolo Tuilagi (19 ans ; 1m92 ; 145kg) va pleinement intégrer le XV de France. Après ses premiers entraînements à Marcoussis, voilà que le colosse catalan va avoir son nom couché sur une feuille de match avec les "grands". En effet, comme l'a officialisé la fédération française de rugby en ce début d'après-midi, Tuilagi remplace Romain Taofifenua, malade, au poste de deuxième ligne remplaçant pour le match contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024, vendredi soir au Stade Vélodrome de Marseille. "Nous vous informons que Romain Taofifenua est déclaré forfait pour le prochain match en raison de son état de santé. Posolo Tuilagi le remplacera sur la feuille de match" indique un communiqué des Bleus. Il portera donc le numéro 19 et pourrait bien connaître sa première sélection.

"Un profil rare"

Le journal régional l'Indépendant annonçait déjà ce matin que le Catalan avait regagné la capitale. C'est un choix de profil plus que logique pour Fabien Galthié qui remplace un numéro 5 à fort tonnage par un style similaire. Dans un rôle d'impact player (ou de finisseurs, c'est selon), le jeune îlien pourra amener sa puissance et son dynamisme en fin de rencontre. Le troisième ligne titulaire François Cros louait ses qualités pas plus tard que la semaine dernière : "Il est puissant et malgré sa masse, il se déplace aussi [...] C'est un profil rare. Il n'y a pas énormément de joueurs comme lui. On l'a vu aujourd'hui à l'entraînement, il a beaucoup de puissance."