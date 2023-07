Tout nouveau champion du monde avec le XV de France moins de 20 ans, Posolo Tuilagi prolonge l'aventure avec l'Usap jusqu'en 2026. C'est un gros coup que réalise Perpignan en conservant son numéro 5, qui a explosé aux yeux du grand public cette saison.

"Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la France est championne du Monde des moins de vingt ans, et aujourd’hui je suis très heureux et très fier de vous annoncer la prolongation ferme du contrat de Posolo Tuilagi avec l’USAP jusqu’à 2026". C'est en ces mots que le président du club catalan François Rivière a annoncé la nouvelle à tous les supporters catalans et au rugby français par la même occasion, via ses réseaux sociaux. Convoité pour son profil de numéro 5 puissant et son jeune âge, c'est bien à Aimé-Giral que le fils d'Henry Tuilagi continuera de se perfectionner pour les trois futures saisons, lui qui est arrivé au club à 6 ans. "C’était pour Franck Azema , Bruno Rolland et moi même un objectif important à conclure maintenant. Toute mon amitié et ma reconnaissance à Henri et toute la famille de Posolo pour leur confiance renouvelée à l’Usap. Visca Usap" a conclut François Rivière.

Ayant disputé 16 matchs avec l'Usap cette saison en Top 14 et en Challenge Cup, il a réalisé des performances trés intéressante au plus haut niveau. Son niveau de jeu et son activité, notamment face aux Baby Blacks en phase de poules de la Coupe du monde U20, a marqué les esprits. Au point même d'attirer l'attention du staff du grand XV de France. "Vous savez, il y a toujours des joueurs qui arrivent. Nous avons avec nous Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton. Donc pourquoi pas. Aucune porte n'est fermée" disait à son sujet l'entraîneur de la conquête des Bleus William Servat.