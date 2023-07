Exceptionnel face aux Baby Blacks il y a un peu plus d’une semaine, Posolo Tuilagi se forge une réputation à l’international. Et le nom du colosse perpignanais circule déjà dans toutes les têtes du rugby français, y compris dans celles du staff tricolore…

En un peu plus d’une rencontre durant ce Mondial U20, il a fait oublier qu’il est passé à deux doigts de ne pas pouvoir y participer. Pour un problème de visa, Posolo Tuilagi est arrivé en Afrique du Sud quelques jours après ses coéquipiers. Cela ne l’a pas empêché d’écraser presque à lui seul les Baby Blacks. Avec 1,92 m sous la toise et 149 kg sur la balance, le Perpignanais donne l’impression d’être un adulte dans un parc d’enfants. Un jeune adulte même surclassé (il est né en 2004), qui fêtera ses 19 ans le 28 juillet. Bref, le deuxième ligne de l’équipe de France est l’attraction de cette Coupe du monde sud-africaine.

Posolo Tuilagi, fils d'Henry Tuilagi, l'ancien numéro 8 de Perpignan, international samoan, est promis à un bel avenir en Bleu. Icon Sport - Steve Haag

Depuis qu’il a commencé le rugby, le fils d’Henry, ancienne légende de l’Usap, est habitué à dominer ses partenaires. Son gabarit hors normes en fait une machine de destruction massive. Aujourd’hui membre du staff catalan en Top 14, Guillaume Vilaceca se souvient d’une des premières fois où il a rencontré le colosse : "J’entraînais les Espoirs et il y avait son frère dans l’effectif, qui se prénomme également Henry. Nous faisions une séance décontractée, sur la plage, et Posolo est venu passer un moment avec nous. Il avait 15 ou 16 ans mais il était déjà plus solide que tout le monde. Physiquement, c’est un monstre, tout simplement." Durant ce Mondial U20, c’est sous les ordres de Sébastien Calvet que Posolo évolue. Le manager des Bleuets le suit depuis très longtemps, forcément : "Nous l’avons convoqué lors du dernier Tournoi mais cela fait plusieurs dizaines de mois que nous entendons parler de lui et que nous le suivons. Pour nous le présenter, la toute première fois, on nous a seulement expliqué qu’il traversait le terrain tous les week-ends, avec les jeunes de Perpignan. C’est vrai qu’il était difficile de passer à côté…"

Une mobilité qui surprend

Le physique, il l’a, c’est indéniable. Mais cela ne fait pas tout au haut niveau. Alors, ils ont été plusieurs à s’inquiéter de ce cap que devait franchir Posolo Tuilagi avant de goûter au monde professionnel avec l’Usap. Guillaume Vilaceca faisait partie de ces personnes, il a rapidement été rassuré : "C’est logique de se poser la question. Après l’avoir vu jouer ses premiers matchs de Top 14, on se dit juste qu’il est hors cadre. Quand tu analyses ses données GPS à l’entraînement, tu te demandes sérieusement comment ce mec peut jouer en élite. Force est de constater qu’une fois sur la pelouse, il se met au niveau et se sublime pour réaliser de grosses performances." Chez les jeunes, le minot catalan évoluait avec le numéro 8 dans le dos. Son repositionnement en deuxième ligne lui a été bénéfique. "Avec les Crabos ou les Espoirs, il se régalait en sortie de mêlée, il touchait énormément de ballons. Mais le fait de monter la cage lui permet de tenir la quasi intégralité des rencontres, même s’il est encore très actif lors des phases offensives." Tuilagi a fêté sa première cape avec les Bleuets lors du dernier Tournoi des 6 Nations, en Angleterre. Une rencontre dont se souvient parfaitement Sébastien Calvet : "Les Anglais nous avaient proposé énormément de jeu, sur un terrain sec. J’avais été heureux de voir que Posolo avait su tenir le rythme qui nous avait été imposé. Des doutes, c’est normal que tout le monde en ait, mais n’oublions jamais qu’il n’a que 18 ans." Cela ne fait jamais de mal de le rappeler. Celui qui est né aux Samoa est certes un énorme diamant, mais il reste quand même à polir. D’ailleurs, son jeune âge se ressent au quotidien : "Il est très réservé, confie le manager bleu. Mais c’est un gamin très intelligent, qui comprend très rapidement ce qu’on lui explique. Et puis, il n’a pas besoin de beaucoup parler pour que tout le monde l’écoute !" (rires)

"Fabien Galthié m’a demandé pourquoi il est sorti à la 26e minute"

Aussi réservé que solide, le joueur de l’Usap a changé de dimension en quelques mois. Ses performances en font un cadre des Bleuets, mais également un potentiel nouveau visage dans la "grande" équipe de France. Fabien Galthié et ses adjoints l’ont à l’œil depuis un certain temps, comme l’explique Sébastien Calvet : "On parlait énormément de lui avant même cette Coupe du monde U20. Le staff du XV de France n’attend pas que les talents émergent complètement pour les surveiller de très près. Posolo fait partie de ces joueurs qui sont promis à un très bel avenir. S’il continue dans cette direction…" Alors que les Bleus ont commencé leur préparation du Mondial 2023 du côté de Monaco, les rencontres des moins de 20 ans sont regardées avec attention. Interrogé au sujet de la nouvelle star du rugby hexagonal, Willam Servat n’a pas esquivé la question : "Pourquoi pas. Aucune porte n’est fermée. Il y a toujours des joueurs qui arrivent. Nous avons avec nous Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton. Mais chaque chose en son temps, il faut une maturité physique, surtout à son poste."

Le staff du XV de France n'attend pas que les talents émergent complètement pour les surveiller de près. Sébastien Calvet, entraîneur des U20.

Ce mardi, face au pays de Galles, Tuilagi a rapidement quitté le terrain (26e). Alors que les Français venaient de voir leur talonneur Massa être exclu, le staff des Bleuets a décidé de préserver son tank en vue de la demi-finale. Une sortie qui a fait réagir dans la Principauté : "Fabien Galthié m’a demandé juste après le match pourquoi il est sorti à la 26e minute. Je l’ai rapidement rassuré, lui expliquant qu’il n’était pas blessé, ni court physiquement. J’ai simplement préféré le faire souffler au moment de faire rentrer notre second talonneur." Avant d’envisager le grand Bleu, Posolo Tuilagi devrait bien évidemment être titulaire face à l’Angleterre ce dimanche. Une nouvelle occasion de terrifier la planète ovale et de marquer les esprits. Y compris à l’étage supérieur…