Alors que le XV de France est de retour à Marcoussis pour préparer le choc face à l'Irlande, nombre de joueurs avaient un dernier match à jouer avec leurs clubs respectifs. Beaucoup se sont montrés à leur avantage, mais d'autres se sont blessés et sont forfaits.

Il est temps pour les internationaux d'enfiler le bleu de chauffe et le maillot frappé du coq. Alors que cette dernière journée de la phase de poule s'achevait, certains internationaux, laissés au repos par leur club, avaient sans doute déjà la tête au XV de France. D'autres, comme les Toulousains, se sont dépensés sans compter. Certains, non retenus dans la liste ont voulu montrer à Fabien Galthié qu'ils étaient près pour le niveau international.

Woki et Gibert fin prêts

Premier en championnat, le Racing 92 n'avait jusqu'alors pas remporté le moindre match en Investec Champions Cup, alors face à Cardiff les hommes de Stuart Lancaster n'avaient pas le choix : ils devaient s'imposer pour voir la suite de la compétition. Dans le sillage d'un très bon Cameron Woki, qui a retrouvé des couleurs cette saison, les Ciel et Blanc sont venus à bout des Gallois (48-26). Derrière, les Franciliens ont pu compter sur Antoine Gibert. Le joueur surprise de la liste de Fabien Galthié a encore une fois montré qu'il était au rendez-vous cette saison. Il a débuté sa partie par une merveille de passe au pied pour l'essai de Kamikamica et s'est globalement montré très bon dans l'animation offensive. Autre appelé par Fabien Galthié, l'inévitable Nolan Le Garrec a dû faire quelques frayeurs au sélectionneur, on le crut un temps sérieusement touché, avant qu'il ne reprenne sa place pour rassurer son monde.

Alldritt taille patron, Hastoy revanchard

La Rochelle qui avait besoin d'une victoire pour se qualifier pour la suite de la compétition, a pu compter sur son capitaine Grégory Alldritt qui ne cesse de monter en puissance depuis son retour aux affaires fin décembre. Le nouveau capitaine du XV de France semble fin prêt pour épouser ce nouveau rôle à merveille. Autre troisième ligne bleu en forme, Paul Boudehent ne s'est pas ménagé. Avec 13 plaquages il a une nouvelle fois répondu présent dans le combat.

Antoine Hastoy, non retenu par le staff du XV de France, savait que sa performance serait suivie et il n'a pas manqué sa sortie. D'entrée de jeu il a montré qu'il avait du feu dans les jambes, à l'origine et à la conclusion d'un essai de près de 100 mètres, il a été très bon face à Sale et a en plus gratifié sa performance d'un excellent 100 % face aux perches. Son carton jaune reçu en fin de partie n'enlève rien à son excellente prestation.

Déjà qualifiée pour la phase finale, l'UBB s'était offert la possibilité de ménager ses cadres pour ce long voyage vers l'Afrique du Sud. Laissés au repos, les Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Damian Penaud ont pu se reposer avant le début du Tournoi des 6 Nations. Ce n'est pas le cas de Romain Buros, qui a réalisé un excellent début de saison mais qui ne figure pas dans la liste de Fabien Galthié pour la préparation du match face à l'Irlande. Alors, contre les Bulls l'arrière a de nouveau réalisé un très bon match : un essai, cinq défenseurs battus, deux franchissements... Pas de quoi faire gagner les siens mais peut-être assez pour taper dans l'œil du staff bleu.

Coup dur pour les Rouge et Noir

Si le Stade toulousain a pu compter sur sa pléiade d'internationaux pour venir à bout de bath, pas sûr que le XV de France puisse en dire autant. Emmanuel Meafou, excellent contre les Anglais et élu homme du match, est sorti touché en fin de match, il est déjà forfait pour la rencontre face à l'Irlande. Anthony Jelonch, ne rejoindra lui non plus pas ses coéquipiers en Ile-de-France, touché au genou droit (rupture du ligament croisé), sa saison est déjà terminée. Sans doute pas de quoi consoler Fabien Galthié, mais Thomas Ramos, auteur d'un beau doublé, a fait un bon match même s'il s'est montré moins efficace qu'à son habitude face aux poteaux. Devant, Peato Mauvaka, excellent depuis la Coupe du monde, a connu quelques difficultés en touche. Son coéquipier de la première ligne Dorian Aldegheri a parfois subi dans le combat.