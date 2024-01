C’est sûrement la principale information et surprise de l’annonce du groupe France pour le Tournoi des 6 Nations 2024 : Grégory Alldritt a été choisi capitaine en lieu et place d’Antoine Dupont. Le numéro 8 rochelais a tous les atouts pour endosser ce rôle. Explications.

« Personnellement, je pense que je peux encore énormément progresser. J’en suis persuadé. Je ne crois pas être arrivé à un sommet et je suis vraiment dans l’optique de devenir un meilleur joueur et un meilleur homme sur les quatre années à venir. » Dans l’entretien qu’il nous avait accordé en début janvier, Grégory Alldritt avait fait part de ses ambitions pour cette nouvelle année.

Dans son désir permanent d’évolution, le troisième ligne a eu la jolie surprise d’apprendre qu’il mènerait le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations 2024. En l’absence d’Antoine Dupont, tous les regards étaient braqués vers Charles Ollivon, vice-capitaine habituel des Bleus. Le choix de Fabien Galthié s’est finalement porté sur le Gersois pour l’intérim à venir. Ce ne sera pas une première pour le numéro 8. Lors de la préparation à la Coupe du monde, il avait déjà endossé ce rôle. C’était à Nantes à l’occasion du match face aux Fidji : « C’est beaucoup de fierté et un grand honneur d’être capitaine du XV de France, avait-il alors réagi. Mais c’est une étiquette et cela ne change pas la personne que je suis. Je suis resté le même cette semaine. »

L’atout de la langue

Cette fois, le capitaine du Stade rochelais va assumer cette responsabilité dans un tout autre cadre. Celui du Tournoi des 6 Nations. La nomination dit tout de la confiance et de l’estime que le sélectionneur porte à celui qui est s’est affirmé comme un de ses cadres sur son premier mandat, avec 34 matchs et une régularité incontestable à son actif : « Si je prends mon cas, quand Fabien (Galthié) m’a pris, j’avais 23 ans, zéro titre avec mon club, zéro en équipe de France, retraçait-il dans nos colonnes. Petit à petit, j’ai gagné des trophées en club comme en sélection, et j’ai progressé. » Son tempérament de gagneur et sa maîtrise des émotions dans les grands rendez-vous ne sont plus à prouver.

Si ce choix de Fabien Galthié peut surprendre, quand on sait son attachement à sa hiérarchie, il répond à une logique sportive mais aussi pratique. Le Gersois, 26 ans, a l’avantage de la jeunesse par rapport à Charles Ollivon, qui fêtera ses 31 ans en mai. Le niveau d’anglais de Grégory Alldritt est aussi souvent évoqué comme un atout majeur dans sa panoplie de meneur : « En quart de finale, le capitanat aurait dû être donné à Alldritt qui est totalement bilingue, nous confiait récemment Henry Broncan. Sur une rencontre de ce type, il faut avoir la maîtrise totale de la langue parlée par l’arbitre, lequel a une pression terrible sur les épaules. Il ne peut tout voir. L’objectif est d’entrer dans son cerveau, de se comporter en influenceur. Impossible d’échanger avec lui de façon approximative comme pouvait le faire Antoine Dupont. C’est dommage de ne pas y avoir pensé avant. » Pour ce Tournoi 2024, le XV de France pourra pleinement compter sur lui.