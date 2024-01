Ce mercredi, le XV de France a communiqué la liste des 34 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2024. Si le très attendu Emmanuel Meafou est bien présent, plusieurs surprises sont à noter. Les néophytes Mathias Halaghu, Antoine Gibert, Nicolas Depoortere et Esteban Abadie sont convoqués. Autre information de taille : Grégory Alldritt sera capitaine pour le match d'ouverture.

Le XV de France se prépare pour son grand retour ! Plus de trois mois après l'élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde de rugby (29-28), la bande de Fabien Galthié s'apprête à disputer le Tournoi des 6 Nations 2024. C'est le vendredi 2 février, lors d'un choc face à l'Irlande, que les coéquipiers de Grégory Alldritt débuteront leur compétition. Pour préparer ce rendez-vous important, la liste de Galthié était très attendue. Celui qui a opéré plusieurs changements dans son staff (les départs de Labit, Ghezal et Giroud pour les arrivées de Sempéré, Arlettaz et Jeanjean) a pris plusieurs décisions fortes.

Alldritt capitaine

Si certains appelés sont des surprises en eux-mêmes (voir ci-après), le nouveau capitaine désigné en est également une. Alors que tout portait à croire que Charles Ollivon serait porte parole des Bleus auprès des arbitres, retournement de situation ! Ce matin, de manière succinte, la Fédération française de rugby a annoncé à que "Grégory Alldritt portera le brassard de capitaine face au XV du Trèfle." Un choix qui n'est pas inédit puisque le troisième ligne casqué de la Rochelle est le capitaine des Maritimes. D'autant que le Gersois d'origine a déjà connu ce rôle dernièrement lors du match face aux Fidji en août dernier (34-17 pour les Bleus). Pour cette rencontre, Charles Ollivon n'était pas sur la feuille de match.

Cinq novices appelés

Dans un groupe désormais réduit à 34 joueurs, le sélectionneur a décidé d'appeler plusieurs nouveaux. Certains étaient très attendus comme le monstre physique Emmanuel Meafou (2m03 ; 145kg). On se souvient que le colosse avait déjà attiré l’œil de Fabien Galthié puisqu’il avait été appelé en tant que partenaire d’entraînement en mars dernier. Le joueur de Toulouse, inéligible jusqu'alors, a désormais passé cinq ans sur le sol français et peut évoluer sous les couleurs françaises.

Il n'est pas le seul néophyte convoqué par Galthié. À ses côtés, en deuxième ligne, un autre rouge et noir l'accompagnera. Le Toulonnais Matthias Halagahu (22 ans) va connaître sa première convocation, lui qui s'est installé à gauche de l'attelage varois avec dix titularisations cette saison. L'autre Varois appelé, comme nous vous l'annoncions, est le flanker Esteban Abadie (26 ans). L'un des tout meilleurs joueurs du championnat dans le secteur de la touche va donc apporter une nouvelle pierre à un alignement déjà très complet.

En ce qui concerne les trois-quarts, le jeune bordelo-béglais Nicolas Depoortere (20 ans) fera son entrée dans le groupe du XV de France. Une récompense pour celui qui s'est fait une place, aux côtés de Yoram Moefana, parmi la pléiade de stars girondines (11 titularisations en 13 feuilles de match). Autre surprise, mais également annoncé par Rugbyrama : le Racingman Antoine Gibert va découvrir le groupe des Bleus après une saison convaincante de sa part sous les ordres de Stuart Lancaster. Une convocation qui récompense la progression constante de "Gibus", devenu l'ouvreur en chef depuis le départ de Finn Russell.

Le groupe des Bleus pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2024 :

Piliers : Baille, Wardi, S. Taofifenua, Aldegheri, Atonio, Laclayat

Talonneurs : Marchand, Mauvaka, Barlot

Deuxièmes ligne : Meafou, R. Taofifenua, Woki, Gabrillagues, Halagahu

Troisièmes ligne : Alldritt, Cros, Jelonch, Ollivon, Abadie, Boudehent

Demis de mêlée : Le Garrec, Lucu

Demis d'ouverture : Gibert, Jalibert

Centres : Danty, Depoortere, Fickou, Moefana, Gailleton

Ailiers : Bielle-Biarrey, Penaud, Lebel

Arrières : Jaminet, Ramos