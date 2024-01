Antoine Hastoy, Emmanuel Meafou, Tom Spring... Découvrez le XV de la semaine de la quatrième journée de Champions Cup !

Comme chaque semaine dans le Midi olympique, retrouvez les 15 joueurs qui ont le plus brillé à leurs postes pour cette quatrième journée de Champions Cup. Derrière, on retrouve à l'ouverture le numéro 10 Antoine Hastoy, auteur d'une belle partie à Sale et acteur majeur de la victoire à Manchester. Le Bayonnais Tom Spring aussi mérite sa place, lui qui a oeuvré à la victoire basque contre Exeter. Devant, Emmanuel Meafou aussi est concerné par ce XV de la semaine.