Auteur d'une nouvelle performance majuscule, Grégory Alldritt est l'homme du week-end. Depuis son retour à la compétition, La Rochelle est sur une série de quatre victoires consécutives. Contre Sale, le numéro 8 était encore partout sur le terrain.

Au terme de la démonstration de force du Stade rochelais réalisée à Sale - finaliste du dernier Premiership, faut-il le rappeler - les candidats à l’Oscar de la semaine étaient légion dans les rangs maritimes. Il y avait Antoine Hastoy, avec son 100 % au pied et son essai si précieux ; UJ Seuteni, attaquant unique en son genre et facteur X des lignes arrière avec ses courses chaloupées et ses passes d’orfèvres ; Levani Botia et Paul Boudehent, aussi, qui, chacun dans leur style, ont dû filer des cauchemars à Tom Curry et compagnie. Mais comment ne pas souligner une fois encore l’apport de Grégory Alldritt au sein de ce collectif ?

Greg montre toujours l’exemple

Le numéro 8 a encore eu une influence prépondérante dans la domination des siens. On pense tout d’abord à ses deux ballons grattés à des moments clés et à son abattage global dans le jeu au sol. "Nous avons été encore performants dans le jeu au sol, avec des joueurs très bons dans ce domaine : Greg montre toujours l’exemple, il va chercher les ballons au bon moment", souligne Rémi Tales. Mais il y a aussi ses plaquages (quinze, deuxième meilleur total du jour) avec, au-delà des chiffres, un impact marquant sur chaque intervention ; il y a ses charges, encore et encore (onze), pour enfoncer le clou quand bien même il n’a pas trouvé de brèche ; et enfin, il y a, mine de rien, ses quatre-vingts minutes au compteur, sans jamais sembler être à court d’énergie.

Comment, dans ce contexte, lui tenir rigueur de deux pénalités ? L’influence de l’international dépasse de toute manière, et de loin, la froideur des statistiques. Revenu fin décembre, Grégory Alldritt est en mission : il n’a d’ailleurs pas perdu sous les couleurs de son club cette saison. De bon augure pour ses prochains défis, en Bleu et avec ce statut de capitaine qui lui va si bien et semble le bonifier.