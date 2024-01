Incroyable d'activité en deuxième mi-temps, Jack Willis a été décisif dans la victoire du Stade toulousain contre Bath (31-19) ce dimanche, comme Antoine Dupont et Thomas Ramos qui se sont trouvés les yeux fermés. Voici le baromètre du match.

Les tops

Jack Willis

S’il a été moins en vue en première mi-temps, le flanker anglais fut le grand bonhomme de la deuxième période. C’est d’abord lui qui a sauvé un essai juste avant l’heure de jeu, puis qui a gratté un ballon chaud quelques minutes plus tard. Toujours aussi impressionnant sur le plan défensif, avec seize plaquages à son actif sur l’ensemble du match (meilleur total des deux équipes), il a aussi été très disponible offensivement et a su régulièrement trouvé de l’avancée dans la muraille de Bath. Puis, à cinq minutes de la fin et alors que les Anglais poussaient pour l’emporter, qui a encore réalisé un grattage déterminant sur les trente toulousains ? Willis évidemment.

Antoine Dupont

Certes, cela n’a rien de très original de le retrouver dans cette catégorie. Et certes, le capitaine du Stade toulousain a fait moins d’éclats que la semaine précédente lors de la victoire en Ulster. Mais si les Rouge et Noir l’ont emporté ce dimanche dans une rencontre serrée jusqu’au bout, ils le doivent en partie à Antoine Dupont qui, sans marquer, a encore été décisif. Sur le premier essai, c’est lui qui a trouvé la première avancée dans l’axe en combinant avec Emmanuel Meafou avant de dynamiser. Et, sur le deuxième, il a joué rapidement une pénalité à la main avant de poursuivre au pied, ce qui a permis à Thomas Ramos de marquer. Enfin, sur le cinquième qui a mis fin au suspense, il a encore servi le même Ramos sur un plateau. Globalement, il a bien maîtrisé les débats et la longueur de son jeu au pied fut une nouvelle fois précieuse, malgré une touche directe à sept minutes du terme.

Antoine Dupont a été auteur d'une magnifique passe décisive au pied pour Ramos. Icon Sport

Thomas Ramos

Bien sûr, au vu de son extrême exigence avec lui-même, Thomas Ramos s’en voudra peut-être d’avoir raté trois coups de pied (dont deux sur le poteau) mais, dans le jeu, il a été royal. Très entreprenant, il s’est d’ailleurs offert un doublé. Deux essais sur lesquels il a pu faire admirer sa vision, sa vitesse et sa complicité avec Antoine Dupont, à chaque fois passeur décisif. Il a aussi délivré une passe sautée merveilleuse sur l’essai en coin de Juan Cruz Mallia. Offensivement, Ramos s’est régalé et c’est de bon augure pour le XV de France.

Ollie Lawrence

Il fut un poison permanent pour le Stade toulousain. Auteur d’un essai en force en toute fin de première mi-temps, qui avait permis aux siens de rejoindre les vestiaires à la pause sur un score de parité, il a été l’un des fers de lance privilégiés de cette équipe de Bath. Et sa puissance plein axe a régulièrement fait des dégâts. En ce sens, son duel avec Pita Ahki a atteint des sommets d’intensité. Sur le plan défensif aussi, Ollie Lawrence a été impressionnant puisqu’il fut de loin le meilleur plaqueur de la ligne de trois-quarts anglaise.

Les flops

Matt Gallagher

Dans un match où la ligne d’attaque de Bath a fait plus que tenir tête à celle du Stade toulousain, l’arrière de Bath a paru en retrait par rapport à ses coéquipiers. Pas toujours bien placé en troisième rideau, Matt Gallagher a également eu du déchet en défense, à l’image de ses trois plaquages manqués. Pour équilibrer son bilan, l’arrière s’est montré néanmoins intéressant en attaque, avec quelques relances inspirées et trois défenseurs battus.

Peato Mauvaka

Si l’alignement toulousain a connu du déchet, le talonneur de Toulouse et du XV de France n’y est pas étranger. Mauvaka a mis du temps à régler la mire de ses lancers, avec deux lancers pas droits et un trop haut en première mi-temps. Dans le jeu, Mauvaka n’a pas non plus eu son rendement habituel : on l’a peu vu balle en main et en défense, Mauvaka n’a pas été aussi rigoureux que d’habitude comme en témoignent ses trois plaquages manqués.