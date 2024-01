Dans la soirée de dimanche, le troisième ligne Anthony Jelonch a reçu une première confirmation médicale : le ligament croisé de son genou droit était touché. Le joueur va passer une IRM en ce début de semaine pour préciser son indisponibilité mais il est d’ores et déjà forfait pour le Tournoi des 6 Nations.

À l’issue de la victoire face à Bath du Stade toulousain (31-19), le manager des Rouge et Noir, Ugo Mola cherchait à se montrer optimisme. « Anthony a senti son genou bouger. On a préféré ne pas prendre de risques mais on va attendre les examens. On ose espérer que ça n'ira pas plus loin qu'une sensation anodine. »

Pourtant dans les vestiaires, les sensations du joueur étaient mauvaises et il en faisait part à ses coéquipiers. Les premiers éléments médicaux, notamment la manipulation de son articulation, ne laissaient rien présager de bon.

Dans la soirée, nos confrères de L’Equipe révélaient qu’Anthony Jelonch était forfait pour le Tournoi. Le joueur ne se rendra pas à Marcoussis ce lundi, où débute le rassemblement des Bleus pour le prochain 6 Nations. Il restera à Toulouse et en début de semaine, passera des examens complémentaires pour déterminer avec plus d’exactitude la durée de son indisponibilité.

Il avait subi une blessure de même ordre la saison dernière durant le Tournoi, au genou gauche, et avait entamé une course contre la montre pour pouvoir disputer la Coupe du monde 2023. Pari réussi. Cette fois-ci, c’est l’autre genou qui est touché.