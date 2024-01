Ce mercredi, Emmanuel Meafou a été appelé par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des Six Nations 2024. Une convocation attendue pour le deuxième ligne du Stade toulousain, comme l'explique à demi-mot le principal intéressé.

Dans quel état d'esprit êtes-vous après votre convocation pour disputer le Tournoi avec le Bleus ?

On a beau t'en parler depuis plusieurs semaines et te prévenir, c'est toujours spécial de voir son nom dans la liste. Il y a beaucoup d'émotions pour moi de préparer une telle compétition avec l'équipe de France. Pour moi et ma famille, c'est un grand moment de notre vie. J'essaie quand même de garder en tête que ce n'est qu'une étape.

Comment avez-vous appris la nouvelle ?

Williams Servat m'a appelé ce mardi soir. Cela fait cinq voire six semaines que je suis en contact avec lui et il m'a cette fois contacté pour m'annoncer que j'étais bien dans le groupe.

Voici le groupe des 34 Bleus pour préparer le Tournoi des Six Nations ! Avec quelques novices et Greg Alldritt nommé capitaine ! pic.twitter.com/LX32DFw9ad — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 17, 2024

Au fond de vous, êtes-vous réellement surpris de faire partie du groupe France ?

Je n'ai pas la prétention de dire que ma présence est logique, mais il est certain que je m'y attendais peut-être plus que d'autres. Avant le Mondial, le staff du XV de France m'avait expliqué que lorsque tout sera réglé au niveau administratif, je serais convoqué. Ils ont tenu parole, et je me dis aussi que j'ai fait ce qu'il fallait pour garder leur confiance.

J'imagine que votre téléphone a dû énormément vibrer...

Il n'arrête pas ! (rires) En plus, il y a désormais tous mes proches vivant en Australie qui apprennent la nouvelle petit à petit (l'entretien a été effectué dans la soirée de mercredi N.D.L.R). Alors ça ne va pas arrêter de vibrer si vite. Mais ce n'est que pour envoyer des messages chaleureux, donc je prends plaisir à lire tout ce que l'on m'envoie.

En l'absence d'Antoine Dupont, le staff des Bleus a nommé Grégory Alldritt comme capitaine pour le Tournoi des Six Nations ! pic.twitter.com/QCQhB4U1yA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 17, 2024

En novembre dernier, vous avez avoué apprendre la Marseillaise. La connaissez-vous désormais ?

J'ai la fierté de dire que je connais les paroles, ensuite, pour la réalisation... Je laisserai les autres juger (rires).

Il faudra peut-être faire une représentation devant vos coéquipiers toulousains, qui sont habitués à la chanter...

Je n'espère pas pour eux ! Je n'ai pas encore le bon grain de voix. Il faut que je travaille cet aspect-là. Il me reste encore un peu de temps.