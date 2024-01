La Fédération Française de Rugby a dévoilé la liste des 34 joueurs mobilisés pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2024. Fabien Galthié débute l'acte 2 de son mandat avec des choix forts et quelques surprises. Sa liste en chiffres.

5 novices appelés

Fabien Galthié a décidé d'appeler cinq joueurs qui n'ont jamais porté le maillot bleu. Un choix fort alors même que le sélectionneur ne peut faire appel qu'à 34 joueurs pour préparer le Tournoi, contre 42 depuis quatre ans. Ainsi, Esteban Abadie (Toulon), Matthias Halagahu (Toulon), Nicolas Depoortere (UBB), Antoine Gibert (Racing) et Emmanuel Meafou (Toulouse) sont de la partie.

22 Mondialistes

Parmi les 33 joueurs qui ont disputé la dernière Coupe du monde en France, 11 ont donc disparu. Certains en raison de blessure (Flament, Bourgarit, Falatea, Gros), d’autres en raison de méformes et de choix sportifs, comme sur l’arbitrage à l’aile avec le Toulousain Matthis Lebel préféré au Toulonnais Gabin Villière ou à la mêlée, avec le duo Le Garrec-Gibert qui prend le dessus sur le Lyonnais Baptiste Couilloud (Antoine Dupont également absent, pour cause de préparation aux jeux olympiques). Au final, ils sont donc vingt-deux mondialistes "survivants" dans cette première liste de "Galthié, acte 2".

Les Mondialistes retenus (22)

Treize avants : Aldegheri, Atonio, Baille, Marchand, Mauvaka, Wardi, R. Taofifenua, Alldritt, Boudehent, Cros, Jelonch, Ollivon, Woki

Neuf trois-quarts : Lucu, Jalibert, Bielle-Biarrey, Danty, Fickou, Moefana, Penaud, Jaminet, Ramos.

Les Mondialistes absents (11)

Gros, Falatea, Bourgarit, Flament, Chalureau, Macalou, Dupont, Couilloud, Hastoy, Villière, Vincent.

9 Toulousains

Le Stade toulousain est le club le plus représenté dans cette liste avec neuf joueurs présents (Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Meafou, Cros, Jelonch, Lebel et Ramos). Fabien Galthié a aussi mobilisé six joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles (Lucu, Jalibert, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey et Penaud), cinq de La Rochelle (Wardi, Atonio, Alldritt, Boudehent et Danty) et du Racing 92 (Laclayat, Woki, Le Garrec, Gibert et Fickou et quatre de Toulon (Halagahu, Abadie, Ollivon, Jaminet).

9 clubs représentés

Sur les 14 clubs du Top 14, 9 sont représentés dans cette liste de 34 joueurs : Toulouse, l'UBB, La Rochelle, le Racing, Toulon, Lyon, le Stade français, Castres et la Section paloise. Clermont, Perpignan, Oyonnax, Castres, et Bayonne sont les cinq clubs non représentés.

9 trentenaires

C'est l'autre information de cette liste des 34 : le sélectionneur a décidé d'appeler neuf joueurs de 30 ans ou plus (Baille, Aldegheri, Atonio, Gabrillagues, Ollivon, R. Taofifenua, S. Taofifenua, Danty, Lucu). C'est un grand changement par rapport à sa première liste en 2020 où seul Bernard Le Roux avait la trentaine à l'époque. On peut presque mettre Gaël Fickou dans cette liste car le centre international du Racing va avoir 30 ans en mars prochain. Depuis quatre ans, ce groupe France a pris du galon, et Fabien Galthié peut désormais compter sur un groupe plus expérimenté qui a déjà connu des succès probants.

26,6 ans de moyenne d'âge

La moyenne d'âge de ce groupe de 34 joueurs est de 26,6. C'est logiquement plus élevé qu'en 2020 où elle était de 24. Plutôt logique en sachant que Galthié fait confiance à neuf trentenaires, sans en oublier pour autant d'appeler des jeunes (Depoortere, Gibert, Gailleton ou encore Halagahu).

21,6 sélections en moyenne

En moyenne, ce groupe France compte 21,6 sélections. Petit avantage pour les avants (22,1), contrairement aux trois-quarts (20,9). Sans surprise, le joueur le plus expérimenté est Gaël Fickou (85 sélections), tandis que cinq joueurs n'ont aucune sélection. En 2020 pour la première liste du mandat de Fabien Galthié, l'équipe de France comptait sur une moyenne de 8,4 sélections par joueur.