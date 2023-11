Ce jeudi, la cérémonie de naturalisation d'Emmanuel Meafou s'est tenue à la préfecture de Toulouse. Le deuxième ligne du Stade toulousain était forcément très heureux après avoir récupéré son décret de naturalisation, et connaît déjà la Marseillaise !

À quel point cette cérémonie de naturalisation est-elle un grand moment dans votre vie ?

C'est bien évidemment très important pour moi, mais aussi pour ma famille. Mon petit garçon va arriver en décembre donc je suis très fier de ce qui m'arrive.

Vous avez chanté la Marseillaise, qu'avez-vous ressenti ?

Je l'apprends depuis un bon bout de temps chez moi et quand les Bleus jouent, je chante également avant les matchs. C'est la première fois que je l'ai chantée en tant que Français donc c'est un peu plus spécial. Ce sont des émotions indescriptibles. Cela fait maintenant cinq ans que je suis en France et ce sont les meilleures années de ma vie.

Comment décririez-vous le pays qu'est la France ?

Il n'y a pas vraiment de mots pour l'expliquer. La population est simplement géniale. Quand je vais au restaurant, que je me promène dans la rue... Ce n'est que du plaisir de vivre ici. Je suis très bien à Toulouse et j'espère que je vais rester ici de nombreuses années.

Emmanuel Meafou applaudi au moment d’aller récupérer son décret de naturalisation ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 pic.twitter.com/WbVicmY9W8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 9, 2023

Avez-vous hâte de porter le maillot de l'équipe de France ?

Oui ! C'est l'opportunité de jouer au meilleur niveau et de défendre les couleurs d'un magnifique pays. Avec les joueurs qui composent cette équipe, on peut faire quelque chose d'incroyable.

Cela fait un moment que le staff tricolore est en contact avec vous ?

Ça doit faire maintenant deux ans que les premiers contacts ont été effectués. Mais échanger avec les entraîneurs n'est pas une fin en soi. Je sais qu'il faut que je continue de travailler dur pour me donner l'opportunité de jouer avec les Bleus.

Êtes-vous conscient que vous êtes énormément attendu après l'échec de la Coupe du monde ?

Un peu mais j'essaie de ne pas m'emballer. Il y a de très bons joueurs sur toutes les lignes en sélection mais cela fait du bien d'entendre du monde parler sur toi.

Avez-vous déjà parlé du XV de France avec les autres internationaux de Toulouse ?

Pas vraiment. Eux, ils ont déjà fait ce qu'il fallait pour être en équipe de France. De mon côté, je n'ai encore aucune sélection donc je reste les pieds sur Terre. Il reste beaucoup de chemin à faire jusqu'au maillot bleu.

Comment avez-vous vécu la Coupe du monde, et notamment l'élimination des Bleus ?

J'ai regardé de nombreux matchs, tout en profitant de ma famille. Ensuite, pour la France, j'ai bien sûr été très déçu. C'est une énorme équipe qui méritait d'aller plus loin dans la compétition. Face à l'Afrique du Sud, ça s'est joué de peu mais c'est la loi du sport.

Est-ce tout de même un choix sportif ?

Cela fait très longtemps que je veux devenir Français, bien avant la Coupe du monde et même les très bons résultats du XV de France. Dès que j'ai posé les pieds ici, je voulais devenir Français, et rien de plus.