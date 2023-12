L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Place au meilleur premier centre ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Jonathan Danty (La Rochelle)

Le centre est un atout indispensable au jeu du Stade rochelais, est-il nécessaire de l'écrire une fois de plus ? L'ancien joueur du Stade français est souvent utilisé en premier attaquant sur les lancements de jeu et sa puissance fait souvent des ravages. En défense, quand il met les mains dans un ruck, il est presque impossible de l'enlever. Et il est toujours aussi propre quand il faut plaquer. Parfois critiqué pour ses performances, il arrive toujours à faire taire ses détracteurs en livrant de belles copies.

31 ans, 1,81m, 110kg

Avec La Rochelle : 16 matchs en Top 14, 11 fois titulaire

George Moala (Clermont)

Durant l'année 2023, Clermont a alterné le bon et le moins bon. Le centre Tongien, lui, a très souvent été dans la première catégorie. Il est très souvent utilisé dans un rôle de perce-muraille, ce qui lui permet de faire parler sa puissance et de causer d'innombrables dégâts dans les défenses adverses. Mais sa vitesse et sa capacité à faire vivre le ballon après contact sont aussi des atouts que George Moala possèdent. En 2023, il a inscrit 6 six essais en Top 14.

33 ans, 1,88m, 106kg

Avec Clermont : 17 rencontres, 17 fois titulaire

Pita Ahki (Toulouse)

Cette année encore, le joueur du Stade toulousain a rappelé que, quand il est épargné par les blessures, il est un formidable joueur de rugby. Il reste toujours aussi propre en défense en faisant des plaquages bas pour faire tomber de suite. Offensivement, il reste aussi un des fers de lance de l'attaque des Hauts-Garonnais en apportant sa puissance et sa qualité individuelle pour faire jouer après lui.

31 ans, 1,89m, 98kg

Avec Toulouse : 13 rencontres, 12 fois titulaire

Jeremy Ward (Stade français)

Le centre sud-africain est arrivé sans faire de bruits à Paris mais il est vite devenu capital pour les Soldats roses. Le puissant centre s'est démarqué par sa faculté à finir les actions et à les terminer dans l'en-but adverse. En 2023, il a marqué neuf essais en Top 14. Si son association avec l'Anglais Joe Marchant fonctionne, le Stade français pourrait faire une très bonne saison.

27 ans, 1,87m, 92kg

Avec le Stade français : 20 rencontres, 20 fois titulaire

Josua Tuisova (Lyon puis Racing)

Comment ne pas citer le bulldozer fidjien ? Il a porté le Lyon jusqu'en phase finale. Offensivement, il est toujours aussi tranchant. Ses courses mêlant puissance et vitesse font des dégâts dans les défenses adverses. Une fois lancé, il est inaltérable... Blessé au genou lors du Mondial, il n'a pas encore fait ses débuts avec son nouveau club du Racing 92. Malgré tout, il a marqué six essais en Top 14 en 2023.

29 ans, 1,81m, 113kg

Avec Lyon : 14 rencontres, 13 fois titulaire

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !