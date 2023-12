L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Après les piliers gauches et les talonneurs, place aux piliers droits ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !

Hounkpatin le plus utilisé

Dans cette liste, se trouvent, bien sûr, plusieurs valeurs sûres du Top 14. Finalistes du championnat la saison passée, Uini Atonio (La Rochelle) et Dorian Aldegheri (Stade toulousain), figurent, évidemment, dans cette sélection. Les internationaux Trevor Nyakane (Racing 92), Paul Alo-Emile (Stade français), Béka Gigashvili (Toulon), Ben Tameifuna (Bordeaux), Siate Tokolahi (Pau) ont encore montré toute leur fiabilité et ont apporté leur expérience à leurs clubs respectifs. Demba Bamba (Lyon) espère bien revêtir à nouveau le maillot bleu (26 capes pour l'instant) et il sait que, pour cela, il doit sortir de grosses performances avec le Lou, chose qu'il a fait régulièrement en 2023. Il figure donc dans cette sélection.

Wilfrid Hounkpatin (Castres) a, lui aussi, déjà évolué avec le XV de France, une fois, en 2021. S'il semble que le train soit parti sans lui, il continue de démontrer sa régularité en club, pour le plus grand bonheur des habitués du stade Pierre-Fabre. Dans cette liste, il est le joueur le plus utilisé en 2023 (20 matchs de Top 14). Dans le sillage d'un Bayonne surprenant la saison passée, Pascal Cotet, malgré des ennuis judiciaires, a su se mettre en évidence dans une compétition qu'il découvrait pourtant.

Malgré les performances souvent décevantes de leurs équipes respectives, Cristian Ojovan (Clermont), Titi Lamositele (Montpellier) et Arthur Joly (Perpignan) ont parfois su tirer leurs épingles du jeu.