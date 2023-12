L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Après la première ligne place aux numéros 5 ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Emmanuel Meafou (Toulouse)

On ne présente plus le Toulousain, il aurait pu participer à la Coupe du monde avec la France, mais n'a pas reçu son passeport à temps. Il s'est alors consacré au Top 14 sur lequel il a roulé. En 2023, seulement dans le championnat de France il inscrit cinq essais, plus trois en Champions Cup. Titulaire indiscutable dans le pack des Rouge et Noir, il est sacré champion de France.

25 ans, 2,03m, 145kg

Avec Toulouse : 24 matchs, 20 fois titulaire, 8 essais

Will Skelton (La Rochelle)

Le colosse australien a encore fait une très grosse saison avec La Rochelle. Évidemment il remporte la Champions Cup mais est aussi très bon en Top 14 où il porte les siens jusqu'en finale. Il inscrit deux essais en neuf apparitions dans le championnat de France en 2023. Revenu de la Coupe du monde blessé, il a désormais retrouvé son maillot floqué 5.

31 ans, 2,03m, 145kg

Avec La Rochelle : 18 matchs, 17 fois titulaire, 2 essais

Posolo Tuilagi (Perpignan)

Le jeune Posolo Tuilagi a littéralement explosé cette année. La saison passée il fait des allers-retours entre son club et l'équipe de France U20 avec qui il remporte le Championnat du Monde de la catégorie. Il est maintenant le titulaire indiscutable avec l'USAP et impressionne lors de ses sorties.

19 ans, 1,94m, 149kg

Avec l'USAP : 23 matchs, 13 fois titulaire, 1 essai

Brian Alainu'uese (Toulon)

Arrivé à Toulon en 2018 à Toulon, le Samoan est aujourd'hui un cadre de l'équipe. En 2023, il participe au titre en Challenge Cup du RCT. Sur cette année civile il dispute 21 matchs dont un seul en tant que remplaçant. Depuis son retour de la Coupe du monde il a évidemment retrouvé sa place dans le pack toulonnais.

29 ans, 2,02m, 135kg

Avec Toulon : 21 matchs, 20 fois titulaire, 1 essai

Thomas Ceytes (Bayonne)

Le Bayonnais joue, certes, plus avec le numéro 4 dans le dos cette saison, mais c'est en tant que 5 qu'il a grandement aidé les Bayonnais à réaliser une très grande saison. Dans le pack de Bayonne il est un véritable taulier et a inscrit trois essais la saison passée, depuis la reprise il a joué tous les matchs de Top 14.

32 ans, 1,98m, 120kg

Avec Bayonne : 22 matchs, 18 fois titulaire, 3 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !