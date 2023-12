L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Après les flankers, place au meilleur numéro 8 ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Grégory Alldritt (La Rochelle)

L'inusable rochelais fait évidemment partie des favoris. Finaliste du Top 14, double champion d'Europe et Oscar d'Or Midi Olympique, Grégory Alldritt a livré une nouvelle saison pleine en jaune et noir. Avec plus de 2000 minutes au compteur toutes compétitions confondues, le roc maritime a impressionné par sa force herculéenne et sa puissance dévastatrice. Au repos jusqu'en janvier, le guerrier rochelais devrait à nouveau être saillant en 2024.

26 ans, 1,91m, 115kg

Avec La Rochelle : 12 matchs, 10 fois titulaire, 2 essais

Facundo Isa (Toulon)

Perforateur hors pair, premier facteur X des avants toulonnais, Facundo Isa est un indispensable du RCT. Le Puma a été l'un des grands hommes de l'année varoise, récompensée par une Challenge Cup au printemps dernier. L'Argentin semble être dans la forme de sa vie pour le plus grand bonheur de Pierre Mignoni...

30 ans, 1,88m, 112kg

Avec Toulon : 17 matchs, 9 fois titulaire, 4 essais

Alexandre Roumat (Toulouse)

Arrivé en provenance de Bordeaux-Bègles, le numéro 8 français s'est très vite adapté au système toulousain. Dans un style radicalement différent d'Alldritt ou Isa, Alexandre Roumat a brillé par son altruisme et sa technique au-dessus de la moyenne. Devenu un incontournable dans l'esprit d'Ugo Mola, l'ancien girondin s'est parfaitement fondu dans son nouveau club. Ses courses aériennes, ses contres en touches ou ses passes après contact ont constamment été des armes dans le jeu des Rouge et Noir.

26 ans, 1,98m, 108kg

Avec Toulouse : 29 matchs, 25 fois titulaire, 3 essais

Giovanni Habel-Kuffner (Stade français)

Même cas de figure ou presque pour le Parisien. Cadre de la Section paloise entre 2015 et 2022, Giovanni Habel-Kuffner est monté d'un cran avec le Stade français. Dès ses premières minutes avec le club de la capitale, le Samoan s'est quasiment montré vital au poste de numéro 8. Ses qualités de perforateur ont souvent fait des dégâts dans les défenses adverses et son profil a parfaitement complété la vitesse de Sekou Macalou ou la dureté de Marcos Kremer, la saison passée.

28 ans, 1,96m, 105kg

Avec le Stade français : 17 matchs, 14 fois titulaire, 1 essai

Uzair Cassiem (Bayonne)

Meilleur franchisseur du Top 14 durant plusieurs semaines, le Sud-Africain a littéralement porté le paquet d'avants bayonnais. Surutilisé, à raison, par Grégory Patat, Uzair Cassiem a fait partie des joueurs de l'Aviron qui ont su élever le curseur au milieu de la magnifique saison du promu. L'incontestable numéro 8 de l'Aviron a su exploiter son avantage physique et s'est montré implacable face aux défenses adverses.

33 ans, 1,89m, 112kg

Avec Bayonne : 20 matchs, 18 fois titulaire, 3 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !