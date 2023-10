Le troisième ligne de Stade rochelais et du XV de France pourrait être absent des terrains jusqu'en janvier. Celui qui enchaîne les feuilles de matchs depuis plus de trois ans aurait besoin de se ressourcer physiquement et mentalement au lendemain de l'échec en quart de finale de la Coupe du monde.

Grégory Alldritt c'est 92 feuilles de match depuis le début de la saison 2020-2021. Et tout ça, sans vraiment de pause. Un rythme usant qui commence forcément à se faire ressentir pour le troisième ligne du XV de France. Selon les informations de Sud-Ouest, l'international pourrait s'éloigner des terrains jusqu'au mois de janvier. Une usure mentale est évoquée mais également une usure physique avec un genou droit fragile. Après l'échec en quart de finale de la Coupe du monde face aux Springboks, Grégory Alldritt évoquait le besoin d'une "longue coupure". Un accord avec le Stade rochelais ? Il semblerait donc que l'heure soit venue de se ressourcer pour le Rochelais qui n'avait eu que quinze jours de vacances entre la finale de Top 14 et le début de la préparation pour le Mondial. Toujours selon les informations de Sud-Ouest, Grégory Alldritt semble avoir trouvé un accord avec le Stade rochelais pour profiter de plusieurs semaines de repos. De précieuses semaines qui pourraient permettre au Gersois de revenir à son meilleur niveau. Il faudrait donc attendre un peu plus de deux mois pour revoir le troisième ligne sur le pré... Pour rappel, lors de la saison 2020/2021 le troisième ligne compte 25 feuilles de match dont 22 titularisations. La saison suivante (2021/2022), 30 feuilles de match dont 28 en tant que titulaire et lors de la saison 2022/2023 il bat des records avec 31 apparitions dont 28 en tant que titulaire avant de retrouver le XV de France qui avait concocté à ses joueurs une préparation physique musclée... Lors de cette Coupe du monde Grégory Alldritt n'a manqué qu'un seul match de préparation et deux matchs lors de la phase de poule. Six matchs au total, titulaire à chaque fois et 409 minutes de jeu.