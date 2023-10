L'Equipe de France connaît ce soir une terrible désillusion en s'inclinant 29 à 28 face aux Springboks. Après une première période de folie, c'est finalement sur un essai d'Etzebeth que le sort de cette rencontre s'est joué. Les Bleus disent adieu à leurs espoirs de sacre mondial, la tête haute certes, mais avec beaucoup de tristesse.

Cette 46e confrontation entre la France et l'Afrique du Sud devait entrer dans l'histoire. Elle l'a fait, au détriment des Bleus qui, vaillants et solides, ont dû s'incliner face aux Springboks sur la plus petite des marges, 28 à 29. La soirée avait pourtant démarré idéalement pour les hommes de Fabien Galthié avec un essai dès la 2e minute de jeu inscrit par Cyril Baille. Dominateurs, les Bleus ont pourtant très vite compris qu'ils ne feraient pas cavaliers seuls ce soir sur leur pelouse du Stade de France. Proches d'un deuxième essai, les Français ont été contré et cueilli à froid par l'essai d'Arendse à la 8e minute de jeu. Ce score de 7 à 7 après 10 minutes ne faisait pas de doute, cette soirée serait épique !

On peine à le croire, on peine à l'écrire, les Bleus sont éliminés de leur Coupe du monde en quart de finale. Pour un point.#RWC2023 #FRAvRSA pic.twitter.com/foZbfedtiN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 15, 2023

Portes ouvertes en première période

6, c'est le nombre d'essais inscrits durant la première période. Des portes ouvertes aux attaquants qui ont souri à Baille par deux fois et Mauvaka côté français, Arendse, De Allende et Kolbe pour les Sud-Africains. Pour autant, ce sont bien les Bleus qui ont pris l'avantage à la mi-temps avec une avance de 3 points (22 à 19) qui ne récompensait qu'à moitié la domination territoriale du XV de France. En effet, le pragmatisme et l'efficacité des coéquipiers de Kolisi n'ont jamais permis aux Français de faire le break. A la pause, le suspense était donc total.

Un suspense insoutenable

La seconde période aura été d'une tout autre facture. Pas tant sur le plan physique puisque les chocs ont continué à être terribles mais plus sur l'aspect offensif des débats qui se sont largement recentrés au milieu de la pelouse. Il a fallu attendre la 54e minute pour voir le tableau d'affichage évoluer grâce à la précision toujours chirurgicale du pied de Ramos qui permettait aux Bleus de mener 25/19. Au cœur de la bataille, personne ne lâchait le moindre centimètre mais, minute après minute, force était de constater que les champions du monde en titre grappillaient un peu de terrain. Cette montée en puissance se concrétisait par un essai de l'inépuisable Etzebeth, qui en force, redonnait l'avantage aux Springboks (26 à 25, 67e).

La crispation gagne les Bleus

Tic tac, le chrono défilait lentement mais sûrement et la pénalité passée par Pollard (de plus de 50 mètres) donnait une avance de 4 points aux Sud-Af'. Ramos lui rendait la monnaie de sa pièce dans la foulée en passant une pénalité (28 à 29, 73e) et redonnait de l'espoir aux supporters. Mais alors, la machine française s'est quelque peu enrayée, tenue en respect par des Sud-Africains affamés et toujours aussi intraitables sur le plan physique. La dernière charge des Bleus ne fera pas rompre la défense qui, à la 82e minute, après plus de 15 temps de jeu, récupérera le ballon et l'enverra dans les tribunes d'un Stade de France stupéfait. A 22h53, la France quittait donc le mondial, son mondial, qu'elle avait préparé depuis 4 ans avec une extrême minutie.

Tout s'écroule

Au coup de sifflet final, les regards sont perdus, les têtes sont basses. Les Bleus n'ont pas encore vraiment réalisé mais leur parcours dans cette Coupe du monde s'arrête là. Ils ne rejoindront pas l'Angleterre en demi-finale, ils ne s'offriront donc pas un premier sacre mondial. Pour l'Afrique du Sud en revanche, c'est un 4e titre qui se rapproche un peu plus à l'horizon. Quand on voit la performance des hommes de Jacques Nienaber ce soir, il est légitime de penser que les Springboks font désormais office de favori n°1 dans cette compétition !