Découvrez Grégory Alldritt, le troisième ligne du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 1,91m ; 114 kilos Poste : troisième ligne Sélections : 42 Club : Stade rochelais Palmarès : vainqueur de la Champions Cup en 2022 et 2023 avec La Rochelle ; vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2022 (Grand chelem) Son parcours C'est du côté de Condom que Grégory Alldritt fait ses premières passes. En 2008, il rejoint Auch, où il y passera neuf ans. En 2017, il s'engage donc avec La Rochelle pour évoluer chez les espoirs. Son niveau lui permet rapidement de goûter à l'équipe première. Depuis, il n'a plus laissé son numéro 8. Avec les Bleus, il débute son aventure lors du Tournoi 2019. Il réalise de bons matchs et gagne se place pour le Mondial au japon. Ses points forts Vous avez déjà vu Grégory Aldritt reculer ? La réponse est forcément négative car le Rochelais ne subit jamais les impacts. Inépuisable sur le pré, il accumule les courses avec ballon. En bon troisième ligne centre, il sait faire avancer les siens et les rassurer. Au-delà de son niveau de jeu, Alldritt est un vrai patron sur le rectangle vert. Il était d'ailleurs capitaine de la France face aux Fidji lors du troisième match de préparation. Lui et la Coupe du monde 2023 C'est un taulier. Grégory Alldritt fait partie des cinq joueurs sur lesquels les supporters français vont compter pendant la compétition. Avec le numéro huit collé dans le dos, le Rochelais doit amener ces Français sur le toit du monde, en compagne de son grand ami Antoine Dupont. Mais comme il l'a prouvé ces dernières saisons, difficile de douter de sa capacité à résister à la pression.