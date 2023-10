Désigné pour arbitrer la demi-finale du Mondial entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, le Néo-Zélandais Ben O’Keeffe, toujours tenu une semaine plus tard pour responsable de la défaite du XV de France par les supporters tricolores, a été copieusement sifflé lors de son entrée sur la pelouse pour débuter son échauffement.

Il était 20h09 quand Ben O’Keeffe a fait son entrée sur la pelouse du Stade de France avec trois de ses collègues dont le Français Mathieu Raynal, promu arbitre de touche après la blessure au mollet de l’Irlandais Andrew Brace. Impossible de rater sa première apparition depuis ce funeste quart de finale du XV de France. De longs et puissants sifflets ont accompagné ses premiers pas jusqu’au centre du terrain. Pourtant, à cet instant, l’enceinte dionysienne était loin d’afficher « complet ». Un gros tiers des travées étaient encore désertes. Durant plus d’une minute, des sifflets et autres quolibets ont fusé. Le quatuor s’est alors dirigé à l’opposé du tunnel d’où sortent les équipes pour entamer son échauffement le long de la ligne de touche. Une course à gauche et c’est le virage nord qui hurlait son mécontentement de revoir celui qui est toujours tenu pour responsable de l’élimination des hommes de Fabien Galthié par les supporters tricolores. Une course de l’autre côté et c’est le virage sud qui prenait le relais. À tel point, qu’étrangement, la musique crachée dans les enceintes du Stade de France a soudainement augmenté. Au point de ne plus entendre son voisin de siège. Comme si les organisateurs, World Rugby ou France 2023, allez savoir, avaient passé la consigne de masquer la colère des supporters français (enfin ceux qui n’avaient pas réussi à revendre leurs billets). Surtout, pas de polémique...

Heavy booing for referee Ben O’Keeffe.



French fans not happy after last weekend. pic.twitter.com/SXiwahgGL6 — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) October 21, 2023

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - La France a envoyé un rapport sur l'arbitrage du quart de finale à World Rugby

Sans doute Ben O’Keeffe devait-il se douter de l’accueil qui lui serait réservé. Avant cela, il avait été aperçu près des bancs de touche en compagnie de Joël Jutge, le patron des arbitres à World Rugby, faisant partie de la commission composée des sept membres l’ayant désigné pour cette demi-finale. À coup sûr, l’ancien meilleur arbitre français a-t-il cherché à le rassurer. On l’a ainsi vu l’enlacer. Logique, forcément logique. Le pire était à venir. Juste après l'annonce de la composition des équipes, son visage est apparu sur les écrans géant du SDF. Une bronca monstrueuse s'est alors abattue sur Saint-Denis, jusqu'à couvrir la voix du speaker. Force est donc de s’interroger sur l’impact que ces sifflets auront sur l’arbitrage de cette demi-finale par celui qui est ophtalmologue dans le civil