La FFR a fait un rapport à World Rugby sur l'arbitrage du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Florian Gril, le président de la FFR, a expliqué que ce rapport a été écrit "pour progresser".

France - Afrique du Sud est le match le plus long de l'histoire. Six jours après l'élimination des Bleus face aux Springboks (29-28), la FFR a envoyé un rapport sur l'arbitrage de la rencontre à World Rugby, comme l'indique Florian Grill au micro de RMC. S'il assure encore aujourd'hui ne pas vouloir parler des décisions de Ben O'Keeffe, le président de la FFR a expliqué sa décision pour faire monter la voix du rugby français auprès des institutions internationales.

"Bien sûr il y a des constats à tirer sur ce match, parce qu'il y a toujours des constats à tirer sur un match. Bien sûr, on a fait un rapport s'agissant de l'arbitrage. Pas une réclamation parce que de toute façon le match ne va pas être rejoué. Bien sûr on a discuté assez fermement avec World Rugby parce que sur la vingtaine de commissions qu'on a au sein de World Rugby, il y avait finalement un ou deux Français à peine impliqués. On a besoin d'investir et de peser dans l'organisation World Rugby".

Selon nos informations, lors de l'analyse des prestations arbitrales de World Rugby, le quart de finale entre les Bleus et les Springboks a comporté cinq "erreurs" majeures. Trois sont en défaveur des Français, deux en leur faveur.

Les explications -> https://t.co/xoxB3A8T0I pic.twitter.com/eNynEfvgNQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 20, 2023

"Il faut toujours progresser"

Après que World Rugby a confirmé cinq fautes d'arbitrage lors de France - Afrique du Sud (trois en faveur des Boks, deux pour les Bleus), Florian Grill a également justifié sa décision pour faire améliorer l'arbitrage dans le futur. "Il faut toujours progresser. Il faut toujours dire ce qui va et ce qui ne va pas le cas échéant. L'arbitre, il est faillible, comme un joueur est faillible". Le président de la FFR et le XV de France attendent maintenant de pied ferme le prochain Tournoi des 6 Nations pour laver l'affront d'un Mondial frustrant et rééditer le Grand chelem 2022.