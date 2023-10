En conférence de presse, la question de l'arbitrage de ce France - Afrique du Sud a rapidement été posée au capitaine Antoine Dupont et au sélectionneur Fabien Galthié.

Les Bleus ont-ils été lésés par l'arbitrage du Ben O'Keeffe ? Si ce n'est pas son rôle, soyons clairs, le Néo-Zélandais n'a pas fait un seul cadeau aux Français dans ce quart de finale au sommet. Pire, quelques situations de jeu peuvent faire réagir, comme ce déblayage non sanctionné de Du Toit sur Danty, ou cette transformation de Thomas Ramos contrée par Kolbe sans qu'on puisse revoir exactement si l'ailier avait débuté sa course dans les règles... Forcément interrogé à propos de l'arbitrage, le capitaine Antoine Dupont, très déçu, a été clair : "Il y a des situations claires et évidentes qui n'ont pas été sifflées mais je n'ai pas envie de faire l'aigri... L'arbitrage n'a pas été au niveau de l'enjeu."

Galthié : "Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là"

Après avoir dit ça, le numéro 9 de l'équipe de France a rendu hommage aux Sud-Africains, expliquant par la même occasion que ses dires ne remettaient pas en cause la victoire des champions du monde. Le sélectionneur Fabien Galthié n'a pas souhaité charger l'arbitre de la rencontre : "On travaille avec eux depuis le début de la semaine, et je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je comprends la frustration des joueurs, on a le droit d'être triste ce soir, mais comprenez aussi ma position."