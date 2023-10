La défaite du XV de France en quart de finale de Coupe du monde 2023 face à l'Afrique du Sud (29-28) fait beaucoup parler sur le point de l'arbitrage. Depuis dimanche soir et l’issue de la rencontre, de nombreuses décisions prises par Ben O'Keeffe ont été critiquées sous le feu de la déception. Notre consultant Romain Poite, ancien arbitre international, a analysé les actions litigieuses de cette rencontre.

On s’était refusé de revenir à chaud sur la prestation de Ben O’Keeffe lors du quart de finale, afin d'échapper à l'émotion qui suivit l'élimination des Bleus. En quête d'un regard objectif, nous avons demandé à notre consultant Romain Poite de revenir sur les principales décisions litigieuses de la partie, dans les conditions réelles d’un TMO. C’est-à-dire non pas sur la base des images TV, mais avec les angles des 7 caméras à disposition des officiels. Pour un résultat final plus nuancé qu’on pouvait le penser au départ...

7e minute : la "main" d’Etzebeth

La situation : Probablement l’action qui fit couler le plus d’encre. Nonobstant le coup mal joué par Penaud (au lieu de sauter vers il peut trasnmetttre directement le ballon à Grégory Alldritt qui est placé dans l'intervale), l’intervention du deuxième ligne Eben Etzebeth était-elle condamnable ? A chaud, n’importe quel supporter français considéra un en-avant volontaire ?

L'analyse de Romain Poile : "Le 4 sud-africain (Etzebeth) stoppe la passe de Penaud en plaçant sa main en opposition, et en cassant son poignet sur le côté pour terminer son geste. Le ballon semble se diriger latéralement, et pas vers l’avant. Cela stoppe une action d’essai mais le ballon ne se dirigeant pas clairement vers l’avant, on ne peut pas parler d’en-avant volontaire…"

Verdit : Ben O'Keeffe a pris la bonne décision

17e minute : le coup de tête sur Danty

La situation : Pénalisé après une tentative de grattage pour avoir perdu ses appuis, le centre tricolore Jonathan Danty reste au sol, victime à ses dires d’un coup de tête de Pieter-Steph du Toit, comme un copié-collé de celui qu’il lui avait déjà assené à Marseille lors du précédent affrontement entre les deux nations (12 novembre 2022). Action que ne percevra pas M. O’Keeffe (le ralenti au grand écran se coupant juste avant le présumé coup de tête) et sur laquelle ne reviendra jamais le TMO…

L'analyse de Romain Poile : "Danty, pénalisé à juste titre pour avoir joué le ballon au sol sans être sur ses appuis, se trouve au sol sans avoir la possession du ballon. Le 7 sud-africain (du Toit), qui veut nettoyer très bas, entre avec sa tête en contact direct avec celle de Danty, sans réellement maîtriser sa posture." Ce qui aurait, aux yeux du règlement, pu (dû !) largement mériter un carton rouge...

Verdit : Ben O'Keeffe n'a pas pris la bonne décision

22e minute : le contre de Kolbe

La situation : Il s’agit, évidemment, de la fameuse transformation de Ramos consécutive à l’essai de Mauvaka, contrée par Cheslin Kolbe qui est monté comme une fusée, le long de la ligne de touche. Après un départ en position de hors-jeu ? C’est tout le débat…

L'analyse de Romain Poile : "Le 11 sud-africain (Kolbe), qui a un pied sur la ligne de but, démarre sa course lorsque Ramos effectue un mouvement avec son bassin, comme pour amorcer sa prise d’élan afin de frapper le ballon et tenter de transformer l’essai. Que dit la règle ? "Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se replier en arrière de leur ligne de but et ne pas franchir cette ligne avant que le botteur ne commence sa course pour botter. Quand le botteur commence sa course, les adversaires peuvent charger." La question d’avoir un pied sur la ligne constitue-t-elle une faute ? Doit-on considérer le mouvement de bassin de Ramos comme une amorce de prise d’élan pour transformer ? Le débat peut s’entendre…" Une zone d’ombre qui pourrait très vite mériter un "ruling", mais qui ne saurait en l’état être considérée comme fermement illégale.

Verdit : la question n'est pas tranchée.

25e minute : le "coude en avant" de Kriel

La situation : Au duel avec Antoine Dupont le long de la ligne de touche, le centre Sud-Africain Jesse Kriel donne l’impression de charger le demi de mêlée français coude en-avant. Action pénalisable, et potentiellement d’un carton jaune.

L'analyse de Romain Poile : "Au moment de l’impact, le 13 sud-africain (Kriel), porteur du ballon, entre en contact d'abord avec sa main tout en ayant son coude le long du flanc de son corps, sans l’avoir projeté en opposition. Il se dégage du plaquage en poussant Dupont avec son avant-bras après que sa main ait heurté ce dernier. Mais il n’y a pas de contact direct du coude."

Verdit : Ben O'Keeffe a pris la bonne décision

47e minute : l’en-avant de Du Toit

La situation : Sur un service de Faf De Klerk, Pieter-Steph Du Toit commet un en-avant, immédiatement repris par son demi de mêlée, empêchant les Bleus de jouer l’avantage. Mais ce dernier n’était-il pas devant le ballon, et donc en position de hors-jeu ?

L'analyse de Romain Poile : "La règle a été expliquée par l’arbitre au moment de sa décision. La poursuite de son action par le 7 sud-africain (du Toit), qui continue d’avancer, place le 21 sud-africain (De Klerk) sur la même ligne que lui au moment où il se saisit du ballon. On ne pouvait donc pas parler d’en-avant repris devant, et une mêlée ordonnée était la bonne décision."

Verdit : Ben O'Keeffe a pris la bonne décision.