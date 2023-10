Après avoir arbitré le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Afrique du Sud, le Néo-Zélandais Ben O'Keefe a été désigné arbitre de la demi-finale entre les Boks et l'Angleterre. C'est l'Australien Angus Gardner qui dirigera l'autre rencontre, entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine.

Malgré la polémique, World Rugby continue d'avoir confiance en Ben O'Keeffe. Arbitre du quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, le Néo-Zélandais avait été vivement critiqué suite à ses décisions, notamment par le capitaine du XV de France, Antoine Dupont. "Pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l'enjeu", avait lâché le demi de mêlée sans broncher après la rencontre dantesque de dimanche soir, remportée par les Boks (29-28). Malgré cette déclaration et plusieurs polémiques, comme pour la transformation de Ramos contrée par Kolbe, O'Keeffe n'attendra pas longtemps avant de fouler de nouveau la pelouse du Stade de France. Il a été désigné ce mardi pour arbitrer la demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. "Cette désignation repose sur une sélection au mérite", précise World Rugby dans un communiqué. Gardner pour Nouvelle-Zélande - Argentine Il retrouvera donc les Springboks - qu'il avait aussi arbitré en poules contre l'Irlande - puisqu'il ne peut pas arbitrer l'autre demi-finale, qui opposera la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Pour cette deuxième rencontre, c'est l'arbitre australien Angus Gardner qui a été choisi, lui qui était au sifflet lors de la fameuse victoire de l'Argentine en Nouvelle-Zélande en 2020. Gardner n'avait pas été arbitre principal lors des quarts de finale. Les deux arbitres officieront pour la première fois en demi-finale de Coupe du monde.