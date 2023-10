Selon nos informations, lors de l'analyse de la prestation des arbitres par World Rugby, le quart de finale entre les Bleus et les Springboks a comporté cinq "erreurs" majeures. Trois sont en défaveur des Français, deux en leur faveur.

Comme après chaque rencontre, le match de Ben O’Keeffe et de ses assesseurs a bien évidemment été revu et analysé en profondeur par ses superviseurs de World Rugby, lesquels ont bien reconnu plusieurs erreurs dans sa direction du match. Selon nos informations, cinq d’entre elles peuvent être considérées comme majeures, dont trois en défaveur du XV de France : la non-perception du coup de tête de Du toit sur Danty (17e), le départ hâtif de Kolbe sur le contre de la transformation de Ramos (22e), et le « grattage » illégal de Kwagga Smith qui aurait dû rapporter une pénalité aux Bleus (68e).

Penaud et Woki sanctionnable

Reste que par ailleurs, World Rugby a pointé du doigt deux fautes d’arbitrage de Ben O’Keeffe en défaveur des Sud-Africains. D’abord un plaquage non maîtrisé de Damian Penaud (9e) qui provoqua un choc tête contre tête avec Eben Ezebeth et aurait pu lui valoir un carton jaune, mais aussi ce hors-jeu non sanctionné de Cameron Woki à la 78e, qui se trouvait sur la trajectoire d’une passe de Faf De Klerk dans l’axe pour Handré Pollard, placé en position de drop. Une situation où, certes, le demi de mêlée sud-africain donna l’impression de viser ostensiblement Woki. Sauf que, contrairement aux recommandations dans ce cas de figure, le deuxième ligne du XV de France n’était pas en train de se replier mais statique. Et donc pénalisable…