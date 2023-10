Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, était particulièrement satisfait de la victoire de son équipe face à l’Argentine et compte profiter de la journée supplémentaire pour préparer la finale pour s’aérer l’esprit.

Cette victoire face à l’Argentine paraît plus facile que celle obtenue face à l’Irlande. Est-ce une bonne préparation pour la finale ?

C’est une demi-finale de Coupe du monde et nous l’avons gagné. Nous voulions la gagner et nous y sommes parvenus. C’était une rude bataille. L’Argentine a joué avec passion et beaucoup de précision en début de match. Nous sommes restés concentrés, nous avons su être cliniques pour mettre les Argentins sous pression et trouver de l’avancée. Les trois minutes avant la mi-temps ont été très importantes, et l’essai inscrit rapidement après la pause nous a permis de sceller notre victoire.

Avez-vous le sentiment que votre équipe n’est jamais aussi forte que lorsque les joueurs prennent du plaisir sur le terrain ?

Il faut apprécier son travail, mais le plus important n’est pas de nous amuser. Nous voulons exécuter notre plan de jeu à la perfection. L’équipe travaille vraiment très dur pour y arriver. Il y a beaucoup de pression dans une telle compétition alors il faut savoir profiter de nos bons moments.

Vous avez été beaucoup critiqué personnellement en 2022. Est-ce une revanche personnelle d’amener les All Blacks en finale ?

Je fais partie du groupe. Je suis fier du groupe, du staff, des joueurs et du lien que nous avons créé avec les joueurs. Il y a une belle synergie avec les joueurs. Je suis fier de faire partie de ce groupe et il n’y a rien de personnel ce soir car il s’agit des All Blacks. L’équipe passe avant tout, et toutes les décisions que nous prenons doivent faire avancer l’équipe.

Vous avez décidé de finir le match à quatorze et vous avez un jour de plus pour préparer la finale. Est-ce que cela peut être un avantage ?

Non, ça ne fera pas de différence. Nos adversaires seront à 100 % pour disputer une finale de Coupe du monde. Nous n’avons pas eu besoin de remettre Scott Barrett sur la pelouse car ça aurait été difficile en cas d’un deuxième carton. J’aurai néanmoins préféré que Damian sorte le ballon en touche dès la 80e minute mais il ne m’écoute pas toujours.

Allez-vous regarder l’autre demi-finale entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre ?

Je vais regarder le match avec un peu de pop-corn je pense, mais, pour être honnête, je m’en fous de savoir qui va gagner. Nous ne sommes concentrés que sur nous, et profiter de cette journée de plus pour avoir une pause mentale. L’Afrique du Sud joue un rugby brillant depuis plusieurs semaines et l'Angleterre s’est construite sans faire de bruit ces dernières semaines, mais les joueurs commencent à comprendre comment ils doivent jouer et ils ont l’air d’avoir une idée très claire dont ils veulent jouer. Ils ont confiance dans leur plan de jeu. Ce sera une belle opposition de style. C’est certain.