Après un premier acte maîtrisé, les Néo-Zélandais n'ont jamais tremblé face à l'Argentine, avec une domination sans partages pour dérouler leur jeu (44-6). En inscrivant 7 essais aux Pumas dépassés dans tous les secteurs, les All Blacks ont confirmé leur étiquette de favori de ce duel et filent en finale pour tenter d'accrocher une éventuelle 4 ème couronne dans leur histoire.

La Nouvelle-Zélande parvient à vaincre l'Argentine (44-6) avec brio pour cette première demi-finale de la Coupe du monde 2023 au Stade de France, et se qualifie ainsi pour la cinquième finale de son histoire.

Alors que cette phase finale a réservé des sensations à géométrie variable selon les nations, cette opposition entre Argentins et Néo-Zélandais était dictée par une issue presque certaine. Même pour une demi-finale, les All Blacks jouissait d'une embellie après le succès retentissant face aux Irlandais tandis que les Pumas atteignaient ce niveau sans match de référence. Alors que les hommes de Michael Cheika abordaient pourtant les débats dans d'excellentes dispositions et une séquence intense ponctuée par une pénalité de Boffelli (3-0, 5 ème), les All Blacks prenaient le temps de la réplique. Le temps d'organiser une offensive majeure et d'envoyer sur orbite Jordan après une action incisive (3-7, 12 ème). Presque la même opportunité d'ailleurs en suivant, où la continuité fut de mise, et où la défense argentine ne pouvait que céder face à une vitesse d'exécution toujours aussi vive, Jordie Barrett étant à la conclusion de ce nouveau mouvement (3-12, 19 ème).



Les Pumas tenteront bien de repartir de l'avant, toujours aussi fringants quand il s'agit d'envoyer les avants au combat, mais la stratégie globale s'avérera insuffisante. Si Boffelli rajoutera trois points supplémentaires, suite à un effort collectif majeur et une possession tout proche de la ligne, Montoya et Gallo seront refoulés tour à tour et la récompense au final bien maigre au regard de l'investissement (6-12, 31 ème). Tout le contraire des Néo-Zélandais, froids et implacables quand il s'agissait d'accélérer et de placer quelques contres meurtriers. Mark Tele'a s'illustrera dans un numéro en soliste incroyable dans l'axe, envoyant valdinguer plusieurs défenseurs. Le surnombre étant géré à la perfection par Frizell en bout de ligne pour le troisième essai déjà inscrit en faveur des hommes de Ian Foster (6-20, 40 ème). Un écart conséquent et peut-être un gouffre à combler inatteignable pour Michael Cheika et ses garçons à cet insistant de la partie.

Un immense écart

La suite ? Une rencontre à sens unique où les Néo-Zélandais ont récité leur rugby sur tous les registres. Aussi bien par les avants, infligeant leur puissance dans les fondamentaux et les trois-quarts se distinguant par quelques prouesses dignes de ce nom. Smith enterrera rapidement l'éventuel espoir d'une réaction adverse par un essai plein de malice (6-27, 42ème). En confiance, les All Blacks prenaient un plaisir non dissimulé pour faire vivre le ballon et offrir des actions de grande classe par Jordan et Tele'a, intouchables dans les couloirs. Trois essais supplémentaires seront à rajouter dans la besace avec Fritzell (49 ème) et Jordan qui s'offrira un triplé pour l'histoire (62 ème et 73 ème). Du grand art.



L'Argentine ne pouvait que constater les dégâts, elle qui avait déjà réussi son Mondial en s'invitant dans le dernier carré. Rivaliser avec la Nouvelle-Zélande fut vite une mission compromise tant la différence de niveau fut criante. Les Pumas pourront se consoler en cherchant la troisième place vendredi prochain. Que dire des All Blacks ? Une montée en puissance significative depuis la journée inaugurale compliquée face aux Bleus il y a quelques semaines. Une force collective qui impose le respect et le groupe de Ian Foster, visiblement taillé pour tenter d'aller chercher une nouvelle couronne mondiale samedi prochain.