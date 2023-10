Le capitaine des All Blacks se félicitait évidemment de la promenade de santé des hommes en noir contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde (44-6). Les critiques de la fin août-début septembre ne sont plus qu’un lointain souvenir.

Lors des conférences de presse, les trois quarts des questions se concentrent sur Ian Foster, le sélectionneur des All Blacks, jadis contesté, et qui peut savourer cette place en finale. Son capitaine, Sam Cane reste souvent dans l’ombre. C’est un peu injuste pour le troisième ligne des Chiefs qui fut lui aussi décrié et qui se retrouve en finale avec l’espoir d’égaler celui à qui on le compare souvent : Richie McCaw. Vendredi soir, après la large et facile victoire des All Blacks il a pu faire entendre sa voix.

"On a déjà joué contre les Argentins par le passé. On savait qu’ils savent s’accrocher parfois très longtemps et qu’il faut savoir rester patients contre eux. Mais je crois que si ce soir, nous l’avons emporté assez largement c’est grâce à notre cinq de devant. En mêlées, grâce à eux, nous avons fait de bonnes poussées qui les ont déstabilisés et qui nous ont offert des pénalités. Beaucoup de choses sont parties de là. Notre paquet a été très bon sur les mauls également. Ensuite, nous avons trouvé des ouvertures sur le plan offensif. Je ferais remarquer que le match est resté assez serré. On a réussi à marquer deux essais en début de match, mais ensuite, ç'a été un vrai bras de fer pendant un certain temps. Sur la pénalité en mêlée, juste avant la mi-temps, on a choisi la pénaltouche. Il y a eu pas mal de temps de jeu, et ensuite Shannon Frizell a réussi à marquer in extremis. Il y a eu aussi l’essai d’Aaron Smith dans les deux minutes qui ont suivi la reprise. Ces moments-là ont vraiment été cruciaux. Je suis vraiment content."

Auteur d'un triplé, Will Jordan a égalé Savea, Lomu et Habana avec 8 essais sur une compétition ! #RWC2023 #ARGvNZL pic.twitter.com/79uAlAbEOA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 20, 2023

Il a appris à ignorer les critiques

Sam Cane n’est plus tout jeune, il approche les cent sélections. Il a connu des turbulences surtout depuis qu’il est capitaine des All Blacks, une équipe dont le pays vit chaque défaite comme un drame national et une interrogation. "Pour nous, les critiques sont une sorte de bruit de fond. Mais nous y sommes habitués, nous avons appris à mettre un mur entre nous et elles. Il n’y a pas grand-chose à gagner à tenter d’y répondre. On nous a beaucoup parlé de notre défaite contre les Sud-Africains en match de préparation à Londres (défaite 35-7, NDLR). Mais attention ! Dites-vous bien que ce n’est pas tout à fait la même équipe que vous avez devant vous en ce moment. Des joueurs sont revenus de blessure, nous nous sommes bien préparés, nous nous sommes réorganisés sur certains points."

Les All Blacks se sont baladés face à l’Argentine... Jordie Barrett au dessus, Marcos Kremer surnage malgré tout !



Les notes de la Nouvelle-Zélande : https://t.co/7EWmq0CQ72

Les notes de l'Argentine : https://t.co/5h3yzXND4a pic.twitter.com/zk36ajElqK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 20, 2023

Sa modestie lui a interdit de dire que contre la France en ouverture de ce mondial, une blessure au dos lors du dernier entraînement dit "du capitaine" l’avait contraint à déclarer forfait. La France s’est imposée. Depuis le retour de Sam Cane, les All Blacons sont invaincus dans la compétition. Contre l’Irlande en quart de finale, il avait délivré une partie fantastique avec 22 plaquages et des duels gagnés contre le terrible Bundee Aki.