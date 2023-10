Les deux ailiers sud-africains suivent des trajectoires diamétralement opposées : l’un retrouve son meilleur niveau, tandis que l’autre s’affirme comme une référence mondiale au poste.

Si l’on voulait être un brin provoc’, on dirait que cela faisait des lunes qu’on avait pas vu Cheslin Kolbe courir aussi vite. Si on voulait pousser le bouchon un poil plus loin, on dirait même que les supporters toulonnais ne l’ont jamais vu sprinter comme ça. Mais c’est bel et bien un fait : à l’image des Jesse Kriel et autres Damian de Allende, Kolbe a retrouvé ses jambes de 2019, après avoir signé un début de compétition correct mais sans plus. On en avait eu un aperçu durant la phase de poules, et notamment quand ce dernier avait choisi le choc contre l’Irlande pour inscrire son premier essai de la compétition.

Et puis on en a eu la confirmation, à la 23e minute, quand il contra la transformation de Thomas Ramos en se téléportant de la ligne d’en-but jusqu’à celle des 22 mètres dans un éclair. Était-il parti avant ? On laisse à chacun le soin de jouer les apprentis analystes vidéo. Le joueur, lui, s’en est naturellement défendu : "J’ai joué pendant six ans avec Thomas, donc je savais précisément ce qu’il faisait pour se préparer à taper. J’ai couru aussi vite que j’ai pu, j’ai voulu le mettre sous pression."

Kolbe est monté d'un cran

Toujours est-il que Kolbe ne s’est pas arrêté là. Une poignée de minutes plus tard, il mystifiait Damian Penaud, le joueur le plus rapide des Bleus. Pourtant parti sur la même ligne que Kolbe (voire légèrement devant) au moment où Jesse Kriel vit l’espace libre dans le champ profond où il envoya le ballon par un coup de pied rasant parfaitement dosé, le néo-Girondin s’est fait doubler par le Springbok d’une façon déconcertante. Même en plongeant et en étirant son mètre quatre-vingt-douze, Penaud ne put saisir Kolbe, qui marqua son deuxième essai de la compétition. Et tout au long de la partie, l’ex-Toulonnais a été une véritable menace pour la défense des Bleus. Il termina la rencontre avec des statistiques impressionnantes : 126 mètres gagnés, deux franchissements et cinq défenseurs battus. Bref, on a retrouvé le Kolbe de 2019. Lancé comme un frelon vers le titre suprême et la finale où il avait déjà fait parler sa vitesse pour marquer l’essai qui avait crucifié les Anglais.

Arendse : "Mon modèle, c’était Gio Aplon"

Sur l’autre aile, vous avez un autre phénomène. Un peu plus jeune (27 ans) et sensiblement moins costaud que Kolbe avec un petit mètre soixante-seize et soixante-seize kilos sur la balance. Avec un gabarit aussi menu, vous imaginez bien qu’Arendse a eu toutes les peines du monde à percer en Afrique du Sud, un pays où les grands gabarits constituent la norme : "J’ai souvent entendu que j’étais trop petit, ou trop maigre… Mais je ne prête pas attention à ces commentaires négatifs. Je me concentre juste sur ce que je veux réaliser, nous confiait récemment Arendse. Nous, les petits, on est souvent sous-estimés mais on adore prouver aux gens qu’ils ont tort ! On le fait dès qu’on en a l’occasion. Nos adversaires sont toujours plus grands ou costauds, mais souvent plus lents aussi ! Ils ont aussi des faiblesses que l’on adore exploiter au mieux."

La concession que Kurt-Lee Arendse fait sur son physique, c’est son casque : "C’est vrai que cela me donne un peu plus de confiance quand il faut plaquer des adversaires plus grands", reconnaît l’ailier qui s’est révélé à XV avec les Bulls de Pretoria en 2019, après avoir fait deux belles saisons à VII avec les Blitzboks : "C’est le Covid qui m’a fait changer de discipline, raconte-t-il. Du jour au lendemain, les World Series ont été suspendus, donc j’ai rejoint les Vodacom Bulls." Il voulait imiter un autre joueur qui partageait ses mensurations : l’ex-Springbok Gio Aplon, qui fit un passage remarqué à Grenoble de 2014 à 2017.

"Il a toujours été mon modèle parce qu’il a lui aussi toujours été sous-estimé à cause de son physique. Mais il a prouvé à tout le monde qu’on se trompait à son sujet et il a décroché 17 sélections avec les Springboks. Gamin, je l’admirais. Et quand j’ai rejoint les Bulls, il y était encore. J’ai pu jouer avec mon idole, c’était fantastique." À ce jour, on peut dire que l’élève est en passe de dépasser le maître. Car s’il ne compte que 14 sélections, il a déjà marqué… 13 essais. Sauf que Gio Aplon n’en avait marqué que cinq, et n’avait jamais disputé de Coupe du monde. Kurt-Lee Arendse n’a toutefois pas envie d’en rester là. Il a une coupe à ramener à la maison.