Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont s'est entraîné aujourd'hui avec les titulaires à Rueil-Malmaison (92). Après le feu vert du chirurgien ce matin, un retour face aux Springboks peut donc être espéré.

Et si le retour du capitaine se concrétisait enfin pour le match le plus important de l'ère Galthié (jusqu'ici) ? C'est en tout cas ce qu'a laissé transpirer l'entraînement du jour du XV de France, de retour dans leur camp de base des Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison. Selon nos informations, Antoine Dupont a participé à l'entraînement du jour aux côtés de l'équipe qui devrait débuter le choc. Alors que les Bleus sont à 7 jours de leur quart de finale face à l'Afrique du Sud au Stade de France (dimanche 21h), le numéro 9 toulousain pourrait donc revenir dans le XV de départ tricolore. Lui qui n'avait pas été retenu face à l'Italie (60-7) lors du dernier match de poule. "Si Antoine revient, c'est qu'il sera en pleine possession de ses moyens" expliquait le manager santé du XV de France Bruno Boussagol.

L'optimisme est de mise dans les rangs tricolores pour voir le génial demi de mêlée présent dimanche. Si toutefois une présence face aux champions du monde en titre venait à se concrétiser, le port d'un casque n'est pas à exclure pour ce match pour le protéger. Ce matin, on apprenait d'ailleurs que le professeur Lauwers avait donné son feu vert au joueur, présent à l'hôpital Purpan de Toulouse, pour un retour à l'entraînement dès aujourd'hui. Si l'entraînement de ce lundi laisse entrevoir une potentielle titularisation du talentueux numéro 9, la suite de la semaine donnera des indications plus précises sur sa présence dans ce match si important pour les hommes de Fabien Galthié.

Pour rappel, le capitaine des Bleus était sorti touché face à la Namibie avant de se voir diagnostiquer une fracture maxillo-zygomatique. Il a subi une intervention chirurgicale il y a 17 jours et sa titularisation est maintenant envisagée. Comme quoi, tout le monde n'est pas fait du même bois. Si la tendance est positive et envisageable, seuls Fabien Galthié et son staff décideront de coucher ou pas le nom du meilleur joueur du monde sur la feuille de match. D'autres informations devraient parvenir au fil de la semaine ici même sur Rugbyrama, mais la décision officielle sera donnée vendredi.