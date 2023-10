Les Bleus devront rivaliser dans le jeu frontal imposé par les Springboks dimanche. Et le talonneur toulousain Julien Marchand pourrait encore manquer à l’appel. Voici la composition probable du XV de France face à l'Afrique du Sud.

Touché aux ischio-jambiers et sorti dès la 12e minute lors du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande, Julien Marchand était initialement attendu contre l’Italie. Mais il a connu un coup d’arrêt dans son retour à la compétition il y a neuf jours et a déclaré forfait pour le dernier match de poule. Il sera de nouveau testé ce lundi, après avoir profité de deux jours de repos en famille comme l’ensemble du groupe, en vue du quart de finale. Le staff veut être vite fixé sur son cas. "On fait en sorte qu’il puisse jouer, indiquait samedi le co-entraîneur Karim Ghezal. S’il est avec nous, c’est qu’on compte sur lui pour les matchs qui arrivent. On va voir comment il évolue."

Cette semaine, notre chroniqueur Richard Dourthe, vice-champion du monde en 1999, s’attarde sur le "combat de chiens" qui attend les Bleus face aux Boks, avant de totalement succomber au charme de Matthieu Jalibert…https://t.co/csWnekhq6B — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023

Toutefois, les signaux n’étaient pas très positifs en fin de semaine et il semble peu probable de voir le staff prendre un risque, d’autant que Peato Mauvaka est impressionnant et que Pierre Bourgarit tient très bien son rôle. Marchand pourrait donc encore manquer à l’appel dimanche soir face à l’Afrique du Sud, ce qui serait une lourde perte, notamment dans les zones d’affrontement. Car c’est une montagne qui va se dresser face aux Bleus. Les Sud-Africains construisent leurs succès (comme en 2019 pour devenir en champions du monde) sur un jeu frontal et destructeur, à la grâce d’un paquet d’avants qui n’a pas d’égal sur la planète. Avant de poser leurs griffes sur le match, les Tricolores devront rivaliser sur ce plan et sortir indemnes de la guerre imposée par la troupe de Siya Kolisi. Sont-ils assez armés ?

Jelonch et Danty, c’est aussi du lourd

Outre Marchand, l’absence de Paul Willemse peut peser en deuxième ligne, d’autant que l’attelage Woki-Flament sera plus "léger" que celui des Boks. Mais c’est avec ce duo au coup d’envoi (même si Flament était sorti sur commotion en fin de première mi-temps) qu’ils avaient battu cet adversaire en novembre 2022. Un succès qui avait laissé des traces, mais qui n’a rien d’anodin aujourd’hui. Si le XV de France joue sans Marchand et Willemse depuis plus d’un mois, il s’est renforcé en termes de densité avec les retours d’Anthony Jelonch, qui alourdit la troisième ligne, et de Jonathan Danty, dont la présence au centre est capitale.

Au-delà, la question pour le staff – qui pourrait aligner un XV de départ similaire à l’Italie (hors Dupont, s’il est apte)- sera de savoir s’il opte pour un "6-2" (six avants et deux trois-quarts) sur le banc, avec la présence de Paul Boudehent pour apporter des garanties physiques en fin de match. Si c’était le cas, il faudrait sacrifier Yoram Moefana – auteur d’une excellente entrée et d’un doublé à Lyon – ou Melvyn Jaminet, moins en réussite mais dont la longueur de jeu au pied reste précieuse.